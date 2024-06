Dove vedere Real Madrid Borussia Dortmund: la sfida live da Wembley

Sabato 1° giugno, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Wembley di Londra, teatro della sfida Real Madrid-Borussia Dortmund, che assegnerà la Champions League 2023-2024. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00.

Live dal leggendario stadio di Wembley, a Londra, i tedeschi e spagnoli reduci da una grandissima cavalcata europea dove hanno eliminato squadre più quotate come Atletico Madrid e PSG, andranno a caccia del titolo continentale più ambito contro i Blancos di Ancelotti, i quali vorrebbero portare a Madrid la quindicesima Champions League della loro storia.

Dove vedere Real Madrid Borussia Dortmund, la sfida su Mediaset

Mediaset, per l’occasione, scende in campo con una squadra super e propone l’avvicinamento al match, tutto in diretta: si parte su Mediaset Infinity, dalle ore 20.00 con lo studio condotto da Benedetta Radaelli con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

La telecronaca della gara, dalle ore 21.00, è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati sul campo per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Francesca Benvenuti, Carlo Landoni e Alessio Conti.

La gara sarà visibile in esclusiva in chiaro su Canale 5 ma anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

A seguire, su Canale 5, ricco post-partita, condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Dove vedere Real Madrid Borussia Dortmund, la sfida su Sky

La sfida di UEFA Champions League sarà trasmessa anche da Sky, che seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla partita con collegamenti tutto il giorno live su Sky Sport 24 grazie agli inviati e con gli studi dedicati pre e post-partita, a partire dalle 19.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Conduzione affidata a Federica Masolin, con il suo top team di ospiti tra cui Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo di Canio. Spazi news affidati a Mario Giunta. Inoltre, filo diretto con Wembley, dove saranno presenti Fabio Capello, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso pronti a raccontare l’atmosfera della finale e i sentimenti di ospiti e tifosi.

Telecronaca affidata a Federico Zancan e Luca Marchegiani, con Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio a bordocampo pronti a catturare dall’inizio alla fine le sensazioni e le direttive delle panchine.