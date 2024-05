Quando gioca Sinner: l’azzurro in campo al Roland Garros

Quando gioca Sinner? Il Roland Garros di Jannik Sinner è iniziato al meglio. Messi alle spalle i problemi all’anca, nel primo turno sulla terra francese il tennista italiano ha iniziato il torneo con un vittorioso esordio in tre set (6-3, 6-3, 6-4) contro lo statunitense Eubanks, battendo poi nel secondo turno il francese Gasquet sempre in tre set (6-4, 6-2, 6-4) e il russo Kotov nel terzo turno sempre in tre set (6-4, 6-4, 6-4).

Nel tabellone, al ritorno in campo dopo l’infortunio all’anca destra, l’altoatesino guida così la parte bassa. Dal suo lato ci saranno Carlos Alcaraz (che a Parigi tornerà in campo dopo aver saltato i due Masters1000 di Madrid e Roma) e Stefanos Tsitsipas, possibili rivali in semifinale, oltre a Gregor Dimitrov e Hubert Hurkacz, ipotetici rivali di Sinner nei quarti.

Guardando al resto tabellone, nel primo quarto ci sarà il campione in carica Novak Djokovic, prima testa di serie del tabellone, nel cui quarto figura anche Casper Ruud, n.7 del seeding, mentre a incrociarsi dovrebbero essere anche il numero 4 del seeding, Alexander Zverev, e il numero 5, Daniil Medvedev.

Quando gioca Sinner, i rivali nel torneo per l’altoatesino

Primo turno: Christopher Eubanks , vittoria per 6-3, 6-3, 6-4;

, vittoria per 6-3, 6-3, 6-4; Secondo turno: Richard Gasquet , vittoria per 6-4, 6-2, 6-4;

, vittoria per 6-4, 6-2, 6-4; Terzo turno: Pavel Kotov , vittoria per 6-4, 6-4, 6-4;

, vittoria per 6-4, 6-4, 6-4; Quarto turno: vincente di Ofner-Moutet;

Quarti di finale: possibile Hurkacz (testa di serie numero 8)/Dimitrov (testa di serie numero 10);

Semifinale: possibile Alcaraz (testa di serie numero 3)/Tsitsipas (testa di serie numero 9);

Finale: possibile Djokovic (testa di serie numero 1)/Zverev (testa di serie numero 4).

Quando gioca Sinner, la sfida agli ottavi

Agli ottavi, Sinner affronterà il vincente della sfida tra Ofner e Moutet. Si attende l’ufficializzazione da parte dell’organizzazione del Roland Garros di data e orario della prossima gara, che comunque sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibili su DAZN.