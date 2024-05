Real Madrid-Borussia Dortmund, in palio c’è la Champions: il confronto economico tra le finaliste

Una finale impari, almeno per quanto riguarda il lato economico. Da un lato un colosso come il Real Madrid, che sta accarezzando l’obiettivo di raggiungere il miliardo di fatturato caratteristico (al netto delle plusvalenze). Dall’altro, il Borussia Dortmund che dovrebbe sfiorare il mezzo miliardo in questa stagione storica, quantomeno in Europa. Il terreno di gioco di Wembley, sede della finale di Champions League, sarà il giudice a livello sportivo, ma da un punto di vista dei bilanci non c’è partita nello scontro che andrà in scena domani a Londra.

Sembra quasi una banalità, ma i numeri lo confermano. Basta dare infatti una occhiata ai bilanci delle due società per capire con maggiore chiarezza quale sia il divario. Una differenza data in parte dal contesto (la Bundesliga insegue da lontano la Liga spagnola in termini di ricavi da diritti televisivi), ma anche dal valore storico dei due club. E pure in parte dai risultati: il Real Madrid supererà per la quarta volta consecutiva i 100 milioni di euro di ricavi dalla UEFA per le prestazioni in Champions League incassando complessivamente oltre 575 milioni negli ultimi cinque anni, rispetto ai 400 del Borussia Dortmund.

Real Madrid-Borussia Dortmund, il confronto: i ricavi

Guardando nello specifico all’ultimo bilancio disponibile (chiuso per entrambe al 30 giugno 2023), i blancos hanno registrato ricavi per complessivi 947 milioni di euro, di cui circa 104 milioni legati alle plusvalenze: la fetta maggiore arriva dai ricavi commerciali, pari a 330 milioni di euro, poco più dei 323 milioni incassati dai diritti televisivi. Lo stadio, inoltre, ha garantito incassi per 152 milioni e la cifra potrà ancora crescere considerando l’impatto atteso dal nuovo Bernabeu sui conti del club.

Situazione simile a quella dei gialloneri in termini di impatto percentuale di ciascun voce, ma con valori nettamente diverse: ricavi per complessivi 497 milioni con 72 milioni dalle plusvalenze e 217 milioni di entrate commerciali, quest’ultima la voce più grossa tra le entrate. I diritti tv valgono praticamente la metà rispetto al Real Madrid (157 milioni di entrate per i tedeschi), mentre lo stadio meno di un terzo, considerando i ricavi per soli 43 milioni nonostante il Westfalenstadion sia uno degli stadi che si riempie di più a livello mondiale.

Una differenza evidente anche allargando lo spettro di analisi alle ultime cinque stagioni. In particolare, infatti, il Real Madrid dal 2018/19 al 2022/23 ha registrato un fatturato pari a complessivi 4,5 miliardi di euro, rispetto ai 2,2 miliardi del Borussia Dortmund, poco meno della metà nel confronto con i rivali di domani.

Real Madrid-Borussia Dortmund, il confronto: i costi

Un divario che quindi porta anche a possibilità di spese diverse, a partire dagli stipendi. Basti pensare che nella passata stagione il costo complessivo per il personale per quanto riguarda il Real Madrid è stato pari a 452 milioni di euro, pari cioè a quasi l’intero fatturato del Borussia Dortmund (che per tesserati e dipendenti ha invece speso circa 235 milioni).

Inferiore rispetto alle altre voci invece il divario per quanto riguarda gli ammortamenti dei calciatori, visto che i tedeschi avevano costi per ammortamenti per 106 milioni rispetto ai 185 milioni dei blancos. Come dimostrato anche dalle spese sul mercato, visto che dal 2018/19 gli spagnoli hanno speso oltre 750 milioni di euro per acquistare giocatori (cedendo per 560 milioni), rispetto ai poco più di 500 milioni spesi dai tedeschi (con incassi per quasi 600 milioni).

Nonostante le spese, però, il Real Madrid è riuscito sempre a far quadrare i conti, chiudendo gli ultimi bilanci costantemente in utile con profitti aggregati per 64 milioni di euro nelle ultime cinque stagioni. Cosa che invecce non è riuscita con costanza al Borussia Dortmund, che ha sofferto in particolare le due stagioni (2019/20 e 2020/21) più colpite dal Covid: negli ultimi cinque anni, così, i gialloneri hanno registrato perdite aggregate per 125 milioni.

Tuttavia, complice sia la cessione di Bellingham proprio al Real Madrid sia il percorso in Champions League, quest’anno per il BVB è atteso un utile che potrebbe raggiungere i 50 milioni di euro, mentre gli spagnoli avevano previsto nel budget un utile di circa 6 milioni di euro.