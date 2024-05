Serie C, il tabellone dei playoff per l'ultimo posto in Serie B

Il campionato di Serie C ha visto concludere la sua fase regolare e ora è tempo di playoff. Si partirà dalla fase interna di ognuno dei tre gironi, per poi passare alla fase nazionale che metterà in palio l’unico posto rimanente per accedere alla Serie B 2024/25. Le tre squadre che sono già certe di partecipare al prossimo campionato cadetto sono Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Ai playoff sono arrivate un totale di 28 squadre, nove per ogni singolo girone più cui il Catania che ha vinto la Coppa Italia Serie C. Ecco le partecipanti divise per girone, con le prime tre per ogni raggruppamento, più i rossoblù siciliani. Le terze classificate più il Catania accederanno direttamente alla fase nazionale. Le seconde in graduatori, invece, che salteranno anche il primo turno nazionale.

Tabellone playoff Serie C – Le squadre qualificate

Ecco il tabellone playoff Serie C 2023/24:

Girone A

Padova

Vicenza

Triestina

Atalanta U23

Legnago

Giana Erminio

Pro Vercelli

Lumezzane

Trento

Girone B

Torres

Carrarese

Perugia

Gubbio

Pescara

Juventus Next Gen

Arezzo

Pontedera

Rimini

Girone C

Avellino

Benevento

Catania

Casertana

Taranto

Picerno

Audace Cerignola

Giugliano

Crotone

Latina

Tabellone playoff Serie C – La prima fase

Ed ecco il quadro completo dei tre gironi per quanto riguarda la fase interna dei playoff:

Girona A – primo turno

Atalanta U23 -Trento 3-1

-Trento Legnago -Lumezzane 1-0

-Lumezzane 1-0 Giana Erminio-Pro Vercelli 3-0

Secondo turno

Atalanta U23 -Legnago 1-1

-Legnago Triestina-Giana Erminio 1-1

Girona B – primo turno

Gubbio- Rimini 0-1

Pescara -Pontedera 2-2

-Pontedera Juventus Next Gen-Arezzo 2-0

Secondo turno

Perugia -Rimini 0-0

-Rimini Pescara-Juventus Next Gen 1-3

Girona C – primo turno

Taranto -Latina 0-0

-Latina Picerno -Crotone 2-0

-Crotone Audace Cerignola-Giugliano 1-1

Secondo turno

Casertana -Audace Cerignola 0-0

-Audace Cerignola Taranto-Picerno 0-0

Tabellone playoff Serie C – La fase nazionale

Ed ecco il primo turni della fase nazionale che contraddistinguerà il tabellone playoff Serie C da qui fino alla fine, quando si conoscerà il nome della quarta squadra promossa in Serie B. Padova, Torres e Avellino, arrivate seconde nei rispettivi gironi si uniranno al secondo turno. Le gare si giocheranno con la formula di andata e ritorno:

Primo turno

Perugia- Carrarese 0-2; 2-1

0-2; 2-1 Taranto- Vicenza 0-1; 0-0

0-1; 0-0 Triestina- Benevento 1-1; 1-2

1-1; 1-2 Juventus Next Gen -Casertana 0-1; 3-1

-Casertana 0-1; 3-1 Atalanta U23-Catania 0-1; 1-0

Secondo turno

Catania- Avellino 1-0; 1-2

1-0; 1-2 Vicenza -Padova, 2-0; 1-0

-Padova, 2-0; 1-0 Juventus-Next Gen- Carrarese 1-1; 2-2

1-1; 2-2 Benevento-Torres 1-0; 0-0

Semifinali

Avellino-Vicenza, andata 28 maggio e ritorno 2 giugno

Carrarese-Benevento, andata 28 maggio e ritorno 2 giugno

Finale