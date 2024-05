Gli arbitri aprono le porte dei raduni: uno speciale inedito su DAZN

La partnership formativa e informativa siglata tra DAZN, FIGC, AIA, con la collaborazione della Lega Serie A, si arricchisce di un altro contenuto inedito che per la prima volta in assoluto nella storia calcistica, vede gli arbitri aprire le porte dei propri raduni per offrire, a tutti i tifosi di calcio, un punto di vista esclusivo sul mondo arbitrale.

Disponibile da oggi in esclusiva su DAZN, il nuovo contenuto on demand si sviluppa tra il centro tecnico di Coverciano e il centro Var di Lissone e ha come protagonisti Gianluca Rocchi e il suo staff. Un contenuto speciale che svela eccezionalmente il dietro le quinte delle riunioni tra designatori, arbitri, assistenti e VAR, dove si discute del regolamento, del protocollo e si analizzano gli episodi arbitrali, in un’ottica di miglioramento continuo.

Le riunioni, spesso caratterizzate da scambi di idee e pareri senza filtri, consentono di capire meglio le dinamiche, le competenze richieste per gestire le partite ai massimi livelli e le sfide del ruolo arbitrale, permettendo così una formazione costante: dall’utilizzo del VAR, alla gestione degli errori, alle prime partite arbitrate e molto altro ancora, un’opportunità unica per avvicinarsi meglio al mondo dell’arbitraggio.

Tante anche le interviste esclusive ad arbitri e assistenti che raccontano le loro esperienze come mai fatto prima. Tra i protagonisti ci sono Daniele Doveri, Massimiliano Irrati, Juan Luca Sacchi, Simone Sozza, Paolo Valeri, Luca Zufferli, Davide Imperiale, Ciro Carbone e Giovanni Baccini.