Primavera, al via i playoff: sei squadre in cerca del titolo. Dal calendario al regolamento

La stagione regolare del campionato Primavera è terminata. Ora l’attenzione si sposta sui playoff che vedono le prime sei della classifica giocarsi il titolo di campione d’Italia per la stagione 2023/24.

Dopo un campionato di 34 giornate, le formazioni Under 19 arrivano al momento clou della loro annata iniziata ad agosto scorso e che vedrà la vincitrice sollevare il trofeo dopo la finale del 31 maggio. Tutte le partite dei playoff si giocheranno al Viola Park, centro di allenamento della Fiorentina nell’impianto che ospita le gare casalinghe della Primavera viola. Ecco le squadre partecipanti, in ordine di arrivo in classifica:

Inter

Roma

Lazio

Atalanta

Sassuolo

Milan

Tabellone playoff Primavera – Le sfide

Al primo turno dei playoff, non partecipano Inter e Roma che quindi accedono direttamente le semifinali. Le altre quattro, invece si affronteranno in una gara secca.

Tabellone playoff Primavera, il calendario

Turno preliminare:

Venerdì 24 maggio 2024 (ore 18.30): Atalanta-Sassuolo

Sabato 25 maggio 2024 (ore 18.30): Lazio-Milan

Semifinali:

Lunedì 27 maggio 2024 (ore 20.30): Inter-Atalanta/Sassuolo

Martedì 28 maggio 2024 (ore 20.30): Roma-Lazio/Milan

Finale:

Venerdì 31 maggio 2024 (ore 20.30)

Tabellone Playoff Primavera – Il regolamento

Per quanto riguarda il regolamento, nel turno preliminare si gioca una partita secca: in caso di pareggio al termine dei 90’, non sono previsti né i tempi supplementari né i calci di rigore. A qualificarsi per le semifinali sarà la squadra con il miglior piazzamento in classifica.

Per quanto riguarda, invece, le semifinali, anche queste saranno partite secche. Ma qui, in caso di pareggio si andrà ai calci di rigore per decidere le due squadre che si giocheranno il titolo di campione d’Italia del campionato Primavera. Lo stesso regolamento sarà valido per la finalissima.

Tabellone Playoff Primavera – Dove vedere tutte le partite

Come successo per la stagione regolare, tutte le partite dei playoff Primavera saranno visibili gratuitamente e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. L’emittente di Michele Criscitiello è ormai un punto di riferimento per il maggior torneo giovanile professionistico da diversi anni.