Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando il modo di seguire Carrarese Juventus Next Gen in streaming gratis.

Le due squadre si affrontano per la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. I bianconeri sono chiamati a vincere, visto che la partita di andata è terminata con un pareggio per 1-1 e in caso di un altro pari sarebbero i padroni di casa a passare il turno per via del migliore piazzamento durante la regular season.

Carrarese Juventus Next Gen in streaming gratis – Il calcio d’inizio alle 20.30

Carrarese-Juventus Next Gen non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa venerdì 34 maggio 2024, alle ore 20.30 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Serie C.

Carrarese Juventus Next Gen in streaming gratis? La sfida su Now

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire Carrarese-Juventus Next Gen in streaming, la partita sarà visibile anche su Now, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire Carrarese-Juventus Next Gen in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 14,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Carrarese Juventus Next Gen in streaming gratis? Su NOW una proposta ricca e flessibile

Carrarese-Juventus Next Gen in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.