Serie B, si accende la lotta promozione: il tabellone dei playoff

Il Como festeggia all’ultima giornata di Serie B la promozione diretta in Serie A insieme con il Parma, che aveva già conquistato la certezza del primato e del ritorno nel massimo campionato. Ai lariani bastava un punto col Cosenza per difendere il secondo posto se il Venezia, staccato di due punti, non avesse vinto alla Spezia. I lagunari hanno perso e faranno così ai playoff, insieme con Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia, che hanno chiuso in questo ordine.

Tabellone playoff Serie B, ecco le sfide

Nel primo turno dei playoff, quindi la sesta e la settima (Palermo e Samp) si sfideranno tra loro, mentre l’ottava, il Brescia, se la vedrà con la quinta, il Catanzaro. Poi entreranno nel tabellone Venezia e Cremonese, rispettivamente terza e quarta nella classifica.

Tabellone playoff Serie B, il calendario

Turno preliminare:

Palermo -Sampdoria 2-0

-Sampdoria 2-0 Catanzaro-Brescia 4-2 d.t.s

Semifinali:

Lunedì 20 maggio 2024 (ore 20.30): Palermo-Venezia 0-1

Martedì 21 maggio 2024 (ore 20.30): Catanzaro-Cremonese 2-2

Venerdì 24 maggio 2024 (ore 20.30): Venezia-Palermo

Sabato 25 maggio 2024 (ore 20.30): Cremonese-Catanzaro

Finale:

Giovedì 30 maggio 2024 (andata) – ore 20.30

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno) – ore 20.30

Playoff Serie B, il regolamento

Per quanto riguarda il regolamento, nel turno preliminare si gioca una partita secca sul campo della meglio piazzata nella stagione regolare: in caso di pareggio al termine dei 90’, si disputano i supplementari, ma in caso di ulteriore parità dopo 120’ non ci saranno i rigori ma passa il turno la squadra meglio piazzata in classifica.

Le semifinali invece si giocano in gare di andata e ritorno, con il ritorno in casa per le squadre che hanno chiuso al terzo e al quarto posto in classifica al termine della stagione regolare. In caso di pareggio al termine delle due gare, si disputano i supplementari, ma in caso di ulteriore parità dopo 120’ non ci saranno i rigori ma passa il turno la squadra meglio piazzata in classifica.

Anche la finale si disputa in gare di andata e ritorno, con il ritorno in casa per la squadra meglio piazzata. In caso di parità dopo le due gare, sarà promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari e rigori.

Playout Serie B, il calendario

In coda, non è cambiato nulla per le due squadra già certe di finire in serie C, Lecco e FeralpiSalò, ma l’ultima giornata ha condannato alla retrocessione diretta l’Ascoli, nonostante la vittoria sul Pisa. Ternana e Bari si giocheranno i playout per decidere l’ultima delle quattro squadre destinate a lasciare la serie cadetta.