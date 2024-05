Aggiornamenti del programma di affiliazione TEMU: fino a 100,000€ al mese!

Codice TEMU promozionale esclusivo: utilizza il codice “acr139426” per uno sconto fino al 30%.

Siamo qui per discutere del programma di affiliazione TEMU e di come può diventare il tuo reddito passivo!

– A proposito di TEMU

– Informazioni sul programma di affiliazione TEMU

– Quanto puoi guadagnare attraverso il programma di affiliazione TEMU?

– Come prelevare le tue commissioni di affiliazione?

– Come iniziare con il programma di affiliazione TEMU?

– Confronto con ad altri programmi di affiliazione.

TEMU è un mercato online all’avanguardia che collega gli acquirenti a milioni di venditori, produttori e marchi da tutto il mondo. Che tu stia cercando prodotti interessanti a un prezzo ragionevole, marchi rinomati, strumenti utili o le ultime tendenze della moda, TEMU ha ciò che fa per te per soddisfare i tuoi desideri e le tue esigenze. Con una vasta gamma di prodotti disponibili su TEMU, puoi facilmente trovare quello che stai cercando a un prezzo imbattibile. TEMU ora è di tendenza in diversi paesi e le persone che utilizzano TEMU sono sempre di più. Adesso TEMU ha tante promozioni in corso.

Informazioni sul programma di affiliazione TEMU:

Potresti aver già visto molte persone condividere il loro link e codice TEMU, ma potresti non sapere che TEMU ha un programma di affiliazione a cui tutti possono aderire. Se sei un appassionato di TEMU che cerca di generare una fonte stabile di reddito passivo o se sei un influencer che desidera monetizzare il proprio traffico, ecco qui il Programma di affiliazione che cercavi. Con un potenziale di guadagno fino a 100,000€ al mese, il programma di affiliazione TEMU è la soluzione perfetta per iniziare.

Quanto puoi guadagnare attraverso il programma di affiliazione TEMU?

Puoi guadagnare fino a 100.000€ al mese! Se sei interessato ad aderire al Programma di affiliazione TEMU, sarai felice di sapere che offre una politica di commissione semplice e trasparente. Esistono diversi modi possibili per guadagnare denaro, elencati qui di seguito:

1: Guadagna un premio di 5€ per ogni nuovo utente che scarica l’app TEMU utilizzando il tuo link di riferimento.

2: Ottieni commissioni su ogni acquisto effettuato dagli utenti TEMU appena registrati che fanno clic sul tuo link di riferimento. Il tasso di commissione varia a seconda dell’importo dell’acquisto:

– Per acquisti compresi tra 0,00€ e 49,99€, riceverai una commissione del 10%.

– Per acquisti compresi tra 50,00€ e 99,99€, riceverai una commissione del 20%

– Per acquisti pari o superiori a 100,00€ riceverai una commissione del 30%.

3: Approfitta della leaderboard: i primi 50 affiliati TEMU con i maggiori guadagni negli ultimi 3 giorni nel Programma di affiliazione TEMU possono vincere un bonus.

4:Ecco come ottenere una commissione del 20% con i referral dei tuoi affiliati:TEMU presenta le commissioni di secondo livello per gli affiliati, consentendo di guadagnare anche sulle vendite generate dai colleghi che hai invitato. Invita un affiliato e ottieni il 20% di commissione extra! Questo programma aiuterà i tuoi affiliati a far crescere le loro attività e a generare ancora più guadagni.

Come prelevare le commissioni di affiliazione?

Puoi semplicemente prelevare utilizzando PayPal. Quando la liquidità del tuo conto affiliato TEMU raggiunge i 20€ , verrà visualizzato un pop-up per avvisarti di collegare il tuo conto PayPal.

– Effettua un ordine: la commissione verrà aggiunta al conto in sospeso entro 5 minuti dall’ordine e trasferita al conto collegato 3 giorni dopo la consegna.

– Scarica la APP: i premi verranno aggiunti all’account collegato entro 15 minuti (solo per i nuovi utenti dell’app).

– Diventa un affiliato: i premi verranno aggiunti immediatamente all’account in sospeso. Verranno trasferiti sul conto disponibile dopo che l’affiliato da te segnalato avrà effettuato la prima commissione

Il sito web mostrerà i tuoi progressi.

Come iniziare con il programma di affiliazione TEMU?

Una volta che ti iscrivi al programma di affiliazione TEMU qui, otterrai il link e il codice di riferimento nel tuo centro account. Esistono alcuni modi per iniziare a guadagnare:

1) se sei un influencer su piattaforme social, come TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, puoi diffondere il tuo link e codice di riferimento pubblicando contenuti per guadagnare commissioni. Presta attenzione ai contenuti che pubblichi. Migliori sono i contenuti che pubblichi, maggiore sarà l’engagement, con un conseguente tasso di conversione più elevato!

2) se sei un blogger, puoi scrivere articoli di recensione con SEO sui prodotti TEMU o sul Programma di affiliazione TEMU, dove puoi esporre il tuo link e codice di riferimento!

3) se hai un sito web o sei un editore di siti web di offerte/coupon che hanno un grande traffico, puoi aggiungere un banner o articoli sulle offerte di TEMU per consentire a più persone di vedere il tuo link e codice di riferimento

4) qualsiasi altro modo o piattaforma che puoi utilizzare per diffondere il tuo link e codice di riferimento purché sia conforme alla politica di affiliazione TEMU!

Confronto con ad altri programmi di affiliazione:

Rispetto ad altri programmi di affiliazione, TEMU offre una commissione del 10%-30% per tutte le categorie a seconda di ogni acquisto qualificato.

Tuttavia, TEMU non offre commissioni per gli utenti ricorrenti. Ciò potrebbe limitare i tuoi guadagni. Ma con il grande traffico in entrata verso TEMU e con la disponibilità di sempre più paesi, è conveniente iscriversi subito al Programma di affiliazione. Sfruttane la popolarita. Potrebbe essere una buona idea iscriversi ora prima che TEMU modifichi le tariffe di commissione e il limite di guadagno mensile.

Tasso di commissione di affiliazione TEMU (10%-30%)

Se stai cercando un programma di affiliazione con commissioni elevate e buoni rendimenti, il Programma di affiliazione TEMU potrebbe essere quello che fa per te. Uno dei migliori programmi di affiliazione che puoi trovare nel campo del marketing di affiliazione. Iscriviti ora e inizia a guadagnare commissioni sui referral delle vendite referral!

Codice promozionale esclusivo TEMU: utilizza il codice “acr139426” per uno sconto fino al 30%.