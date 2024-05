Associazioni: si punta a una gestione ottimizzata con i gestionali

A questo proposito, per disporre di un’ottima soluzione gestionale per la tua associazione puoi affidarti a TeamSystem , la realtà di riferimento nel settore IT che realizza soluzioni a 360 gradi capaci di adattarsi perfettamente a ogni attività aziendale.

I sistemi gestionali garantiscono inoltre un perfetto monitoraggio di ogni aspetto inerente l’attività , con un servizio in tempo reale che permette di tutelarsi di fronte al manifestarsi di eventuali inefficienze. Alla base di questo processo, le realtà che sviluppano software gestionali, che distribuiscono soluzioni ad hoc, per garantire alle aziende un nuovo livello di efficienza.

I gestionali per associazioni sono dei software finalizzati a garantire una fase di gestione più dinamica. Grazie alla presenza di piattaforme in cloud centralizzate e di ultima generazione, questi prodotti permettono di snellire qualunque procedura, favorendo un’ ottimizzazione delle risorse e un parallelo risparmio anche in termini di costi .

L’assenza di evoluzione nei processi potrebbe indebolire la competitività di realtà che fino a oggi hanno realizzato performance eccellenti, minandone gli aspetti organizzativi e, di riflesso, la stabilità. La sola strategia per affrontare al meglio queste sfide è quella offerta dai software gestionali per le associazioni , che garantiscono una gestione ottimizzata grazie a processi basati sull’innovazione.

Gestionali per associazioni ed enti del terzo settore: le realtà interessate

Forti di un approccio operativo che tiene conto della realtà in questione e delle potenzialità in termini di crescita ed estensione, i gestionali per associazioni sono integrabili in qualunque società. Garantiscono l’accesso a interfacce intuitive facilmente fruibili persino da operatori scarsamente digitalizzati, ma anche a un’immediata gestione dei soci, per una controllo automatizzato completo e un’amministrazione prova di errori.

Naturalmente, un software gestionale per imprese del terzo settore si rivolge indifferentemente a società di qualunque categoria, dalle organizzazioni di volontariato agli enti filantropici, dalle cooperative sociali alle fondazioni, fino alle associazioni di promozione sociale o di supporto al cittadino.

Inoltre, esistono software sviluppati per digitalizzare particolari settori, come i gestionali per le associazioni sportive, che rendono più semplice il coordinamento di corsi, iscrizioni, campi estivi, presenze, certificati e visite mediche, e i gestionali per associazioni di categoria, i quali danno accesso a soluzioni altamente digitalizzate, atte a incrementare i livelli di operatività di realtà come CNA, Confartigianato, Confcommercio e società no profit.

Quali vantaggi con un gestionale per associazioni ed enti del terzo settore

Indipendentemente dalla realtà cui si rivolgono e in linea con il livello di efficienza richiesto alle società moderne, i gestionali per associazioni garantiscono una coordinazione completa di tutti gli aspetti in capo all’organizzazione. Ad agevolare questo aspetto, il supporto di un’architettura basata su cloud, che permette di gestire ogni operazione da un’unica piattaforma -accessibile anche da remoto-, senza che sia necessario preventivare processi di installazione locali.

Completi e versatili, permettono inoltre di promuovere un ambiente più collaborativo, garantendo una condivisione dei documenti in tempo reale e un più semplice accesso ai dati da parte del commercialista.

In aggiunta, i software per associazioni in cloud facilitano la gestione dell’incasso quote dei soci e danno accesso a una gestione contabile a norma di legge, semplificando anche la gestione di prime note, fatture elettroniche, bilanci, rendiconti e registri IVA.

Tra gli altri vantaggi, anche una concreta riduzione dei costi di back office, che, in parallelo all’evoluzione di tutti i sistemi, assicura un miglioramento della competitività su larga scala. Infine, è importante sottolineare che questi software sono progettati per garantire la massima protezione dei dati, con un processo di archiviazione sicuro e inaccessibile a persone non autorizzate.