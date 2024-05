Ufficiale, l’Italia è seconda nel ranking UEFA: non accadeva da quasi 20 anni

Le coppe europee stanno proseguendo tra grandi sfide e colpi di scena nella stagione 2023/24. Dopo la Champions, nella setata di ieri si è completato anche il quadro delle finaliste di Europa League e Conference League. Gli occhi dei tifosi sono puntati però anche sui vari ranking UEFA e sui benefici che possono portare ai propri club. Se la classifica dei coefficienti per Paesi nel 2023/24 ha assegnato a Italia e Germania due posti aggiuntivi nella prossima edizione della Champions League, la stessa graduatoria su base quinquennale è quella che determina il numero di club che ogni Federazione può portare nelle coppe europee.

E proprio su questo fronte, l’Italia grazie ai risultati di Roma e Atalanta (era sufficiente almeno un pareggio in una delle due sfide) ha raggiunto un traguardo storico: è ufficialmente seconda nel ranking UEFA per Paesi, davanti alla Spagna. I club di Serie A hanno fatto registrare altri punti per le performance nelle coppe, e i club spagnoli non possono più superare quelli di casa nostra. La seconda posizione in classifica mancava ormai dal 2006, quasi vent’anni fa.

Ranking UEFA Italia – La situazione attuale

L’Italia aveva accorciato sulla Spagna già nella passata stagione, mentre in quella attuale il divario si è ridotto ulteriormente e ha portato addirittura al sorpasso. Un duro colpo per il calcio spagnolo, che non si trovava fuori dalle prime due posizioni addirittura dal 1998. Questa la situazione attuale del ranking per Paesi:

Inghilterra – 104,303 punti Italia – 89,998 punti Spagna – 89,239 punti Germania – 86,624 punti Francia – 66,831 punti

L’attuale ranking UEFA prevede che il punteggio delle federazioni nazionali venga calcolato in base ai risultati conseguiti dai propri club nelle ultime cinque stagioni, dividendolo il punteggio ottenuto in una stagione per il numero iniziale di formazioni presenti all’inizio delle competizioni europee di quella annata.

Ranking UEFA Italia – La previsione in vista del 2024/25

Non soltanto la stagione in corso. Portandoci avanti, nel 2024/25 verranno considerati i punteggi a partire da 2020/21, andando ad azzerare quelli relativi all’annata 2019/20. In quest’ultima l’Italia ha conseguito 14,928, mentre la Spagna 18,928. Quindi la nostra federazione aumenterà ancora di più il proprio vantaggio nei confronti di quella spagnola. Questa la situazione, in continuo sviluppo, in vista della prossima stagione:

Inghilterra – 85,732 punti Italia – 75,070 punti Spagna – 70,311 punti Germania – 67,910 punti Francia – 55,165 punti

Concentrandoci sulle partite ancora in programma per quanto riguarda le coppe europee, è bene ricordare come ogni vittoria premi una squadra con due punti, mentre in caso di pareggio viene assegnato un punto a testa. Naturalmente per la sconfitta non vengono riconosciuti punti.

Come detto in precedenza, i punti guadagnati dai club di una federazione vengono sommati e poi divisi per il numero di formazioni che si sono qualificate per l’attuale stagione (per l’Italia sette, mentre per la Spagna otto). Uno scontro, quello tra Italia e Spagna, che poi si ripeterà in estate in occasione della fase a gironi dell’Europeo 2024 in Germania, dove le due nazionali sono state inserite nel gruppo B con Croazia e Albania.