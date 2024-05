La Juve accelera sulla comunicazione digitale: svelato lo Juventus Creator Lab

L’8 maggio è una giornata importante e storica per Juventus Creator Lab, che presenta una struttura innovativa, annuncia collaborazioni e partnership con media partner conosciuti in tutto il mondo e due nuove produzioni originali.

Juventus Creator Lab è il laboratorio in cui nascono i prodotti digitali del club bianconero: ispirato dalle creator house e dai gaming studio americani, per creare contenuti destinati a una fanbase globale con un nuovo approccio alla creatività e ai contenuti che ogni giorno alimentano i media bianconeri.

«I nostri risultati aziendali sono strettamente legati alla rilevanza, un concetto che dipende dalle vittorie sportive, dalle campionesse e dai campioni della Juventus, dalle partnership e anche dallo storytelling. Negli ultimi anni, lo storytelling e l’industria dei media hanno vissuto una rivoluzione e lo sport non ha saputo tenere il passo. Juventus Creator Lab ha l’ambizione di essere una realtà all’avanguardia, per creare sempre più contenuti per la nostra fanbase globale e per essere sempre meglio allineati con tendenze della società in cui viviamo», ha dichiarato Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer della Juventus.

Juventus Creator Lab nasce per aumentare l’accesso e la vicinanza al mondo della Juventus, dalla Prima Squadra femminile e maschile, al progetto Next Gen, e ancora alle Legends, al team di eSport e all’innovativa serie animata Team Jay, dedicata ai bambini.

«Abbiamo lavorato duramente per questo progetto, da quando era ancora una semplice idea – aggiunge Marco Castellaneta, Head of Digital Media di Juventus –. Abbiamo prodotto un documentario per Amazon Prime, otto Originals su Youtube e tre mini-serie su TikTok, oltre ovviamente ai contenuti che rilasciamo ogni giorno. Le visualizzazioni dei video realizzati per il nostro ecosistema sono cresciute, nelle ultime due stagioni, del 159%, e queste sono tutte storie che non erano mai state raccontate prima, e che permettono agli appassionati e ai fans di avere un accesso maggiore alla Juventus, oltre a rappresentare nuove opportunità per i nostri partner».

Quella di oggi è una giornata speciale per la Juventus, per i suoi tifosi e per i partner della società bianconera: il club ha presentato infatti non solo la sua nuova e innovativa struttura, ma anche le nuove partnership strategiche.

Juventus Creator Lab – Celine Dept

Con 43 milioni di follower è tra le creator native digitali sportive più rilevanti al mondo. I suoi numeri su YouTube shorts sono da capogiro, con una media di 40 milioni di visualizzazioni al giorno. Sarà il volto centrale dello Juventus Creator Lab, con cui ha già sviluppato una serie di social media collab che hanno generato oltre 300 milioni di visualizzazioni video e 15 milioni di interazioni.

Juventus Creator Lab – 433

Con 115 milioni di followers, 433 è la principale social community calcistica del suo settore. La Juventus ha dato vita a una media partnership strategica: insieme, le parti costruiranno contenuti, attraverso i rispettivi ecosistemi, con linguaggi sempre più innovativi, realizzando contenuti che consentano di raggiungere le nuove generazioni internazionali.

Juventus Creator Lab – Wave Sports + Entertainment

Wave, una delle società di media più ricercate nel campo dell’intrattenimento sportivo, è conosciuta per aver rivoluzionato il modo in cui gli atleti e le organizzazioni sportive interagiscono con i fan attraverso strategie di distribuzione sui social e serie originali. Wave è leader nella programmazione dei contenuti calcistici per il Nord America con oltre 130 milioni di follower sui suoi account e diventerà un media partner strategico dello Juventus Creator Lab per mostrare il club attraverso la sua rete di account tra cui FTBL, TheBestHighlights e altro ancora.

Juventus Creator Lab – Stardust

Juventus rinnova l’influencer media partnership con il talentuoso team di Stardust. Sono confermati Luca Campolunghi, Iris Di Domenico, Matteo Robert, Alice Muzza e Lisa Lucchetta, cinque content creator con una fanbase totale di circa 15 milioni di persone, che parteciperanno al lancio del Creator Lab oltre che alla promozione delle sue attività. Queste sono le ultime collaborazioni in ordine di tempo, che seguono quelle già precedentemente annunciate, con TikTok, Optic Gaming, World Freestyle Football Association e Dsyre.

Per rendere speciale questa giornata, Juventus ha preparato una serie di eventi di inaugurazione degli spazi di Juventus Creator Lab, insieme allo staff, alle giocatrici e ai giocatori, ai content creator, ai partner e ai media.

Juventus Creator Lab – Il nuovo spazio

Ispirati a talent house e gaming studio nordamericane, gli spazi rappresentano il nuovo approccio di Juventus alla creatività e al contenuto. Uno spazio multifunzionale, su due livelli, nel cuore delle strutture della Juventus a Torino. Al piano superiore si trovano gli uffici di editing, produzione e ufficio stampa, mentre il piano terra è composto da diversi studios: