Nuovo sponsor per il Milan: ufficiale la partnership con TG.Casino

Il Milan e TG.Casino hanno annunciato una nuova partnership, che vede la piattaforma di casinò online diventare Official Regional iGaming Partner dei rossoneri in Europa. Questa nuova collaborazione tra due leader nei rispettivi campi offre una grande opportunità, al fine di creare un progetto innovativo.

La partnership – sottolineano le parti in una nota – dimostra l’intento della piattaforma di affrontare e battere la concorrenza dell’iGaming per diventare la destinazione finale per tutti gli ambiziosi giocatori di Gamefi. L’accordo catapulta TG.Casino ai vertici di GameFi portando il brand sugli smartphone e tablet di milioni di utenti in tutta Europa.

Grazie a questa nuova partnership, i possessori del token $TGC avranno la possibilità di vincere tantissime esperienze offerte dal club rossonero. Dai tour al centro sportivo di Milanello alle maglie ufficiali del Milan fino all’accesso VIP allo stadio San Siro, i tifosi e gli appassionati di calcio avranno la possibilità di vivere esperienze uniche ed esclusive.

La nuova partnership fornirà al Milan un nuovo strumento di coinvolgimento dei tifosi, creando esperienze personalizzate che mirano a dare loro maggiore accesso e ad avvicinarli ancora di più alla loro squadra del cuore.