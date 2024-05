Mondiale per Club, il River cerca il pass per gli USA: 26 i club già qualificati

Continua a prendere forma il nuovo Mondiale per Club, che dopo l’assegnazione di tutti gli slot riservati alle squadre affiliate alla UEFA, attende che si completi il quadro definitivo delle partecipanti. Attualmente, sono 26 i club qualificati per il nuovo torneo che prenderà vita negli Stati Uniti nell’estate del 2025, ma un nuovo verdetto potrebbe già arrivare questa notte.

I quattro volte campioni sudamericani del River Plate, uno dei giganti del calcio argentino, possono rivendicare il loro posto nella manifestazione trionfando nella prossima partita valida per la Copa Libertadores, in trasferta contro il Nacional. Una vittoria per i Millionaires garantirebbe loro un posto tramite ranlking e li renderebbe la prima squadra non brasiliana del Sudamerica a qualificarsi per il torneo a 32 squadre. Nel frattempo, i grandi rivali del Boca Juniors, che non partecipano alla Libertadores in questa stagione ma hanno ancora buone possibilità di conquistare il secondo dei due posti garantiti attraverso il ranking, guarderanno con ansia il prosieguo della stagione.

Ma quali sono finora le squadre che si sono garantite l’accesso alla competizione? Innanzitutto, è bene ricordare come è stato definito il numero delle partecipanti per le singole confederazioni:

UEFA (Europa): 12 posti

Squadre Mondiale per Club 2025 – La situazione confederazione per confederazione

Ora vediamo la situazione qualificate e i posti mancati per singola confederazione:

UEFA

Squadre vincitrici Champions:



Manchester City (ENG) – vincitrice 2023

Real Madrid (ESP) – vincitrice 2022

Chelsea (ENG) – vincitrice 2021

Squadre qualificate per il ranking:

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint Germain (FRA)

Inter (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Borussia Dortmund (GER)

Juventus (ITA)

Salisburgo (AUT)

Il posto della vincitrice è stato preso dal Salisburgo, prima formazione presente nel ranking di una nazione non già rappresentata da due squadre, dal momento in cui la formazione che conquisterà la Champions è una squadra già qualificata per il Mondiale per Club 2025.

CONMEBOL

Le 4 qualificate per aver vinto la Libertadores:

Palmeiras (BRA) – vincitrice 2021

Flamengo (BRA) – vincitrice 2022

Fluminense FC (BRA) – vincitrice 2023

da stabilire

Due posti da assegnare tramite ranking (da stabilire)

La fase a gironi della CONMEBOL Libertadores 2024 ha preso il via il 2 aprile, con tre dei sei posti in Sudamerica ancora in palio: uno per i vincitori di quest’anno e due attraverso il percorso di classifica. La finale è prevista a Buenos Aires il 30 novembre.

CAF

Al Ahly SC (EGY) – vincitrice 2021 e 2023

Wydad AC (MAR) – vincitrice 2022

Mamelodi Sundowns (RSA) – vincitrice 2024/ranking

Ed Tunisi (TUN) – vincitrice 2024/ranking

AFC

Le tre vincitrici della Champions asiatica:

Al Hilal SFC (SAU) – vincitrice 2021

Urawa Red Diamonds (JPN) – vincitrice 2022

da stabilire

Una squadra tramite ranking:

Ulsan HD (KOR)

In Asia c’è ancora un posto libero per la vincitrice della AFC Champions League 2023/24. All’Ulsan è stato garantito un posto per la Coppa del Mondo per club FIFA 2025 a spese dei suoi connazionali Jeonbuk Motors FC (KOR).

CONCACAF

Le quattro vincitrici della Champions centro-nord americana:

CF Monterrey (MEX) – vincitrice 2021

Seattle Sounders FC (USA) – vincitrice 2022

Club León (MEX) – vincitrice 2023

da stabilire

Club provenienti da Messico e Stati Uniti stanno dominando la corsa per conquistare il quarto e ultimo posto Concacaf che andrà ai vincitori della Coppa dei Campioni Concacaf 2024. Il torneo è giunto all’ultimo atto con Pachuca e Columbus Crew che si affronteranno nella finalissima del 2 giugno.

OFC