Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere PSG Borussia Dortmund in streaming gratis. Il match è in programma martedì 7 maggio 2024, alle ore 21.00.

Le due squadre si affrontano a una settimana dalla gara di andata in Germania dove hanno vinto i gialloneri per 1-0 grazie al gol siglato nel primo tempo da Niclas Fullkrug.

Obiettivo rimonta, quindi, per i neocampioni di Francia con Luis Enrique che dovrà fare a meno di Lucas Hernandez, infortunatosi al ginocchio proprio durante la gara di andata e che per questo non presenzierà nemmeno agli Europei di Germania con la Francia. Dall’altra parte, il successo di settimana scorsa ha garantito l’accesso alla prossima Champions League a Reus e compagni, con il trequartista tedesco che vuole chiudere al meglio la sua avventura di 12 anni in maglia Dortmund provando a vincere quella Champions League sfiorata per due volte.

PSG Borussia Dortmund streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La sfida PSG-Borussia Dortmund sarà trasmessa sia in chiaro che su pay tv. Sky, che detiene i diritti italiani per la Champions League (tranne la miglior partita del mercoledì), e Canale 5 sono i punti di riferimento per seguire la partita. Per chi preferisse lo streaming ecco Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati della pay tv, e Mediaset Infinity.

PSG Borussia Dortmund streaming gratis? Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: