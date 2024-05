Caso Dumfries, la Procura della FIGC chiede il patteggiamento

Denzel Dumfries, durante la sfilata del pullman scoperto per festeggiare la conquista dello scudetto da parte dell’Inter, ha esposto uno striscione, passatogli da qualche tifoso, che lo ritraeva mentre teneva al guinzaglio un cane che aveva la faccia di Theo Hernandez.

Un comportamento finito subito al centro delle critiche e che ha portato l’esterno olandese nerazzurro a scusarsi pubblicamente sui propri profili social per il proprio comportamento nei confronti di un collega. Subito, la Procura Federale, come fatto in seguito ai festeggiamenti dei giocatori del Milan di due anni fa, ha aperto una indagine per avere un quadro completo della vicenda.

Conclusa la fase investigativa, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Procura FIGC attraverso il procuratore Giuseppe Chinè proporrà a Dumfries e all’Inter un patteggiamento, che prevederà una semplice multa. Strada scelta in precedenza per episodi simili, come i già citati festeggiamenti rossoneri di due anni fa.

Il patteggiamento era l’opzione più scontata una volta che la Procura ha dato via alle indagini. Dumfries e la società nerazzurra accetteranno la proposta di Chinè nei prossimi giorni così da chiudere il procedimento e concentrarsi sulle ultime partite della stagione e sui nuovi festeggiamenti pronti per l’ultima sfida casalinga contro la Lazio. Poi si parlerà del contratto di Dumfries, in scadenza nel 2025, con le voci di un addio sempre più insistenti, ma questa è un’altra storia.