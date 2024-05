Girona, presunta frode fiscale su Dovbyk: il club rischierebbe la retrocessione

La stagione del Girona è stata storica, indiscrezioni recenti del sito ucraino Sportarena potrebbero mettere a rischio la partecipazione del club alle coppe europee nel 2024/25 e portare addirittura a una retrocessione del club di proprietà del City Footballa Group.

La questione è legata al trasferimento dell’attaccante Artem Dovbyk quest’estate. Il capocannoniere del Girona è stato anche il trasferimento più costoso nella storia del club, con un’operazione con il Dnipro che si è avvicinata quasi agli 8 milioni di euro e che ora sta iniziando a destare sospetti mentre la formazione, sul campo, è sul punto di garantirsi l’accesso alla Champions League nella prossima stagione.

In particolare, è stato l’avvocato Evgeniy Kuzmin a reclamare una serie di irregolarità sul trasferimento di Dovbyk, finora sconosciute. «Confido che gli organi competenti dell’UEFA, ai quali ho presentato un reclamo, indagheranno su queste violazioni e prenderanno una decisione giusta e appropriata. Spero che la Federcalcio ucraina presti attenzione a questa questione», ha dichiarato l’uomo al sito Sportarena.

Il problema sarebbe legato a un presunto un piano fraudolento elaborato in Ucraina per evadere il pagamento delle tasse nel Paese. L’agente del calciatore avrebbe registrato un’entità giuridica con lo stesso nome della sua azienda in Estonia, una mossa totalmente illegale e che potrebbe essere perseguita dalla UEFA.

«Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su conti bancari ucraini. Se parliamo di diritto sportivo, il calciatore è registrato come cliente di un’azienda ucraina di Lyndovsky (suo agente, ndr). E solo questa organizzazione ha il diritto di accettare pagamenti per Artem Dovbyk», ha indicato Kuzmin. «Non è chiaro quali documenti siano stati utilizzati per effettuare i pagamenti per i servizi di agenzia a un’azienda estone registrata a nome di un agente ucraino. Ha anche registrato una residenza personale nella Repubblica di Estonia, vivendo stabilmente e avendo la sua residenza principale ed esclusiva solo in Ucraina».

«Secondo il Registro delle Imprese estone, la sua azienda non ha concluso altri accordi tranne i pagamenti legati all’affare Dovbyk. Anche se si supponeva che il pagamento sarebbe stato effettuato a favore dell’azienda ucraina su conti bancari ucraini, questo non è accaduto e molto probabilmente le tasse non sono state pagate in Ucraina», ha aggiunto.

La situazione è così grave che, come spiega l’avvocato, Girona e Dnipro potrebbero subire pesanti sanzioni a livello sportivo che potrebbero comportare anche la perdita della categoria, oltre a una sanzione economica, e l’agente potrebbe perdere la sua licenza. «L’UEFA potrebbe infliggere sanzioni a Girona, Dnipro e all’agente Lyndovsky. A livello di club, questo potrebbe tradursi in una multa significativa, la revoca della licenza e l’esclusione dal campionato nazionale e dai tornei europei. Nel caso dell’agente, rischia la revoca della sua licenza per esercitare», ha concluso Kuzmin.