Serie A, il calendario del campionato 2024/25

Dopo l’Europeo 2024 in Germania, che terminerà il 14 luglio, le 20 squadre di Serie A rivolgeranno il proprio pensiero al campionato 2024/25.

Proprio in vista di una nuova annata del massimo campionato italiano, la Lega Serie A ha ufficializzato le date del prossimo torneo che vedrà l’Inter, campione in carica, chiamata a difendere il Tricolore numero 20 della loro storia dalla concorrenza agguerrita che gli uomini di Simone Inzaghi troveranno di fronte.

Serie A calendario 2024 2025 – Quando si parte e la prima pausa per le Nazionali

La Serie A 2024 2025, come ufficializzato dalla Lega, partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionale che, dopo l’Europeo, scenderanno in campo per la Nations League (l’Italia affronterà prima la Francia e poi Israele). La Serie A, quindi, non scenderà in campo per i due weekend del 7-8 e 14-15 settembre.

Non è ancora stata indicata, invece, quando terminerà la Serie A 2024 2025, che dovrebbe vedere ancora la disputa delle partite anche durante il periodo natalizio, come fatto quest’anno. Questa soluzione è stata pensata per ridurre al massimo i turni infrasettimanali. Nel campionato 23/24 solamente una volta le 20 squadre della Serie A sono dovute scendere in campo durante la settimana, ovviamente escludendo gli impegni europei, la Coppa Italia ed eventuali recuperi.

Infine, durante la settimana si giocheranno le coppe europee e con la nuova Champions League si giocherà anche il giovedì, oltre che a martedì e mercoledì. Quindi, il giovedì vedrà la coesistenza di Champions, Europa League e Conference. Una novità assoluta per il calcio europeo.