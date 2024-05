Fa tutto il Dortmund: ufficiale il quinto posto Champions per la Germania

Adesso è ufficiale. La Germania si aggiudica il secondo e ultimo posto extra per la prima fase della nuova Champions League, che prenderà il via nel 2024/25. Fa tutto il Borussia Dortmund, che grazie al successo ottenuto contro il PSG prova a lanciarsi alle semifinali dell’attuale edizione del torneo e ufficializza anche la sua qualificazione per la prossima stagione calcistica.

La formazione di Terzic, infatti, si trova al quinto posto in classifica in campionato e senza il posto extra garantito dal ranking difficilmente si sarebbe qualificata per la Champions League 2024/25. Servivano ancora tre punti alle formazioni tedesche per ottenere questo risultato, punti che sono arrivati proprio grazie al pareggio del Bayern Monaco contro il Real Madrid e al successo del Dortmund sul PSG.

I favori del pronostico erano già tutti dalla parte della Germania, con la Bundesliga che si trovava a un passo dall’ottenere il prestigioso risultato. Una vera e propria beffa per l’Inghilterra, che nelle tre stagioni precedenti a quella attuale ha sempre conquistato la prima posizione nel ranking per Paesi e rischia di vedere sfumare l’obiettivo proprio quando il primato assume più valore. Dice addio al posto anche la Francia, le cui chance erano comunque ridotte al lumicino.

Germania quinto posto Champions – Il ranking aggiornato

Gli inglesi non potranno così nemmeno aggrapparsi alla Roma di Daniele De Rossi per tenere vive le speranze di conquistare il posto extra nella prossima Champions League (i giallorossi affrontano il Leverkusen in EEuropa League). Di seguito, l’aggiornamento che ha garantito alla Germania un posto extra nella prossima edizione della massima competizione europea per club:

Italia – 19.429 punti (un posto aggiuntivo in Champions, ufficiale) Germania – 18.357 punti (un posto aggiuntivo in Champions, ufficiale) Inghilterra – 17.375 punti Francia – 16.083 punti Spagna – 15.437 punti

Come detto, per andare oltre una soglia irraggiungibile per l’Inghilterra, alla Germania sono stati sufficienti tre punti nelle sfide giocate, l’equivalente di una vittoria e un pareggio. Con questi risultati, i tedeschi haanno raggiunto 18.357 punti, rendendosi così irraggiungibili per gli inglesi, ma anche per i francesi.