Scudetto Inter: segui il live dei festeggiamenti per la seconda stella

Dopo un paio di rinvii, prima per maltempo e poi per ordine pubblico, l’Inter e i suoi tifosi sono pronti a festeggiare lo scudetto 2023/24 che porta in dote anche la seconda stella al club nerazzurro in virtù della conquista del 20esimo Tricolore della propria storia.

Essendo un evento di importanza capitala è giusto celebrarlo al massimo delle proprie possibilità. Quindi l’Inter ha preparato nei minimi dettagli le celebrazioni che seguiranno la partita contro il Torino a San Siro, fischio di inizio alle ore 12.30 di domenica, ma non finisce qui. Infatti, in programma, c’è anche un grande concerto, molto probabilmente al Castello Sforzesco, con i grandi cantanti di dichiarata fede interista che si esibiranno sul palco dopo la partita contro la Lazio, l’ultima in casa della stagione e che vedrà la consegna della coppa Scudetto al capitano Lautaro Martinez.

Infine, è già pronto un nuovo inno per celebrare la conquista della seconda stella che sarà scritto e cantato da Madame, Rose Villain e Tananai.

[IN AGGIORNAMENTO]