Guinness diventerà sponsor della Premier: accordo da oltre 10 milioni annui

La Premier League ha avvisato i 20 club del massimo campionato britannico di essere vicina a chiudere un ricco accordo di sponsorizzazione con Guinness, il marchio della birra scura di proprietà della Diageo.

Come riporta il sito di Sky News, l’accordo dovrebbe avere una durata di quattro anni, partendo dalla prossima stagione, e garantire alla Premier un’entrata annuale di 10 miliardi di sterline (al cambio attuale, 11,6 milioni di euro) per un incasso totale di 40 milioni di sterline. Guinness ha battuto così la concorrenza della Heineken per accaparrarsi il posto di birra-sponsor del massimo campionato britannico.

L’accordo con Guinness porta alla Premier un maggiore riscontro economico rispetto a quello attualmente valido con Budweiser, che scade appunto a fine stagione dopo cinque anni. Guinness, infine, non dovrebbe lasciare il suo posto privilegiato, acquisito negli anni, come sponsor di alcune competizione rugbistiche come la Premiership e il Sei Nazioni. Di quest’ultima è anche title sponsor.