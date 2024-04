La pioggia che sta cadendo copiosa su Milano e che continuerà a bagnare il capoluogo lombardo anche nei prossimi giorni cambierà i piani dell’Inter. Nel caso in cui i nerazzurri dovessero battere il Milan stasera e quindi laurearsi matematicamente campioni d’Italia, la parata con l’autobus scoperto dovrebbe andare in scena nel weekend e non più martedì o mercoledì come inizialmente previsto.

[IN AGGIORNAMENTO]