Youth League, dove vedere Milan Olympiacos tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Olympiacos Youth League tv streaming. Il match è in programma venerdì 19 2024, alle ore 18.00.

Dopo la vittoria contro il Porto ai calci di rigore, i giovani rossoneri di Ignazio Abate sfidano un altro avversario ostico come l’Olympiacos per aggiudicarsi la competizione, cosa mai riuscita a una formazione italiana, che per altro non era mai arrivata nemmeno all’atto conclusivo.

Dove vedere Milan Olympiacos Youth League tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Tutto pronto dunque per la partita che potrebbe portare i rossoneri alla finalissima. I ragazzi di Abate sono reduci dall’importante vittoria casalinga in campionato contro l’Empoli che ha portato Kevin Zeroli, fresco di rinnovo, e compagni ad agguantare la zona playoff nel torneo Primavera 1.

Sarà possibile guardare Milan-Porto, sfida valida per le Final Four di finale di Youth League, su Sky Sport Uno (canale 201), e anche in streaming su UEFA Tv (la piattaforma streaming della Federcalcio europea) e i servizi Sky Go e la piattaforma NOW. Inoltre, anche su Milan Tv (disponibile per gli abbonati DAZN) e sull’app ufficiale del Milan. La sfida sarà visibile anche su Mediaset Infinity+.