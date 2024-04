Quando si gioca Inter-Torino: tutte le date possibili

I tifosi dell’Inter stanno ormai contando i giorni che li separano dal tornare a festeggiare uno scudetto. Dopo tre anni, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi sono pronti a tornare sul tetto d’Italia, conquistando così il 20esimo titolo nella storia del club nerazzurro.

La vittoria matematica della Serie A 2023/24 potrebbe arrivare già nel derby di lunedì sera in casa del Milan. Per raggiungere questo traguardo Lautaro Martinez e compagni dovrebbero vincere la stracittadina dando così inizio ai festeggiamenti che ormai sono pronti da settimane.

Quando si gioca Inter Torino – Le possibilità in base al risultato del derby

In base proprio al risultato contro il Milan, la Lega Serie A potrebbe poi decidere di spostare Inter-Torino, che passerebbe da essere il secondo match point o la prima partita in casa dei nuovi campioni di Italia. Nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, saranno ufficializzati gli anticipi e i posticipi delle prossime giornate della Serie A, fino alla penultima, visto che l’ultima dovrà rispettare il criterio della contemporaneità in base alle squadre che lottano per lo stesso obiettivo.

Ecco che la Lega, secondo le ultime indiscrezioni, è intenzionata a inserire Inter-Torino alle 15 di sabato, così da permettere eventuali festeggiamenti qualora i nerazzurri di laureassero campioni di Italia già al derby. Ma se così non fosse, ci sono due altre possibilità per la sfida contro i granata.

Una porta al mantenimento dello stesso slot anche qualora arrivasse un pareggio nel derby, infatti a quel punto basterebbe superare la squadra di Juric per permettere all’Inter di festeggiare il Tricolore. Titolo che potrebbe arrivare anche con un pareggio, ma in quel caso bisognerebbe aspettare il risultato di Juventus-Milan. Una non vittoria dei rossoneri consegnerebbe il titolo all’Inter.

Infine, in caso di vittoria rossonera nel derby della Madonnina, ecco che Inter-Torino sarebbe spostata di domenica, visto che in quel caso sarebbe dirimente in ogni caso il risultato di Juve-Milan, visto che i rossoneri sarebbero a 11 punti di distacco prima dell’inizio della 34esima giornata.