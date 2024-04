Europa League, l’Inter tifa Marsiglia per il riscatto di Joaquin Correa

Joaquin Correa ha fatto “esultare” due tifoserie nella serata di ieri. L’attaccante argentino, ancora di proprietà dell’Inter, ha segnato il primo dei calci di rigore grazie a cui il Marsiglia ha eliminato il Benfica e si è qualificato per la semifinale di Europa League. Ora sfiderà l’Atalanta: andata giovedì 2 maggio al Velodrome e ritorno una settimana dopo (9 maggio) a Bergamo.

Uno dei rigori che hanno consentito ai francesi di passare il turno, dicevamo, ha fatto esultare non soltanto i tifosi del Marsiglia. Soddisfatti anche quelli dell’Inter – per i quali il rapporto con Correa si era ormai deteriorato durante la passata stagione – che possono continuare a sognare il riscatto dell’argentino da parte del club di Ligue 1, obbligatorio a una condizione: la qualificazione in Champions League.

La stagione di Correa in Francia resta attualmente deludente, senza gol e assist. Basti pensare che la sua ultima presenza dal primo minuto risale allo scorso 30 novembre contro l’Ajax. Finora ha giocato un totale di 615 minuti, con 11 presenze in Ligue 1 e 6 in Europa League. Tuttavia, qualora il Marsiglia raggiungesse la qualificazione alla prossima Champions, il riscatto del calciatore diverrà obbligatorio.

Svanita apparentemente la possibilità di arrivare all’obiettivo tramite il campionato, il Marsiglia ci sta provando tramite l’Europa League: la vincitrice avrà infatti il diritto di partecipare alla nuova Champions. Ma come impatterebbe una eventuale cessione di Correa al termine della stagione?

Inter tifa Marsiglia – La possibile plusvalenza su Correa

Secondo la stampa sportiva, l’addio all’Inter in questa stagione si è consumato sulla base di un prestito oneroso fissato a 2 milioni di euro e un obbligo di riscatto a 10 milioni, che. Il giocatore era stato acquistato dalla Lazio per 32,5 milioni di euro nel 2021 e al 30 giugno 2023 il suo valore a bilancio era pari a circa 16,9 milioni di euro.

Qualora il Marsiglia riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions League, per Correa scatterebbe dunque l’obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. Ipotizzando per comodità che il riscatto avvenga intorno al 30 giugno 2024, a quella data Correa avrà un valore netto di circa 8,5 milioni di euro, motivo per il quale l’Inter farebbe registrare una plusvalenza di 1,5 milioni circa.