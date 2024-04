Roma Bayer Leverkusen biglietti: i dettagli tra date e prezzi per la semifinale di Europa League

L’UEFA Europa League 2023/24 è arrivata alle semifinali. Il torneo è arrivato così all’ultimo turno che prevede gara di andata e ritorno prima della finalissima di Dublino. Saranno ben due le italiane in corsa ma disposte nelle due parti opposte del tabellone: Atalanta e Roma che sono riuscite a superare lo scoglio degli quarti contro, rispettivamente, Liverpool e Milan.

Roma Bayer Leverkusen biglietti Europa League – Le sfide delle semifinali

Questi gli accoppiamenti per le semifinali dell’edizione 2023/24 della UEFA Europa League:

Roma-Bayer Leverkusen

Marsiglia-Atalanta

Roma Bayer Leverkusen biglietti Europa League – Le date delle sfide

L’andata delle sfide è prevista per il 2 maggio, mentre il ritorno una settimana dopo, il 9 maggio. Le vincenti dei quattro confronti raggiungeranno la finalissima di Dublino in programma mercoledì 22 maggio. Le squadre sconfitte escono dalle competizioni europee 2023/24.

Roma Bayer Leverkusen biglietti Europa League – Tutti i dettagli

La formazione di Daniele De Rossi è una delle favorite per la vittoria finale dell’Europa League, sfiorata lo scorso anno nella finale contro il Siviglia persa ai rigori e anche con non poche polemiche. Il club giallorosso ha reso noti i dettagli per la vendita dei biglietti validi per la sfida contro i tedeschi, che si sono da poco laureati campioni di Germania. Ecco tutti i dettagli:

Fase 1 – Prelazione Abbonati Serie A + Cambio posto

Premessa: gli abbonati di Serie A, anche se in possesso di un abbonamento Coppe, possono esercitare la prelazione soltanto nella Fase 1.

A partire dalle ore 14:30, e fino alle ore 11 di martedì 23 aprile, gli abbonati Serie A per la stagione 2023/24 potranno esercitare il diritto di prelazione a un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Per motivi organizzativi della Uefa, i titolari di abbonamento di tribuna Monte Mario Centrale Sud (10BC/10BD dalla fila 11 alla 25) non potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ma potranno comunque effettuare l’acquisto su tutti gli altri posti tra quelli disponibili.

Il codice PNR, in via eccezionale e solamente per gli abbonati in Monte Mario Centrale Sud (10BC/10BD dalla fila 11 alla 25), sarà valido anche per la fase 2.

Fase 2 – Prevendita Abbonati Coppe (no abbonati Serie A)

A partire dalle ore 12 di martedì 23 aprile e fino alle ore 15 di mercoledì 24 aprile, gli abbonati Coppe per la stagione 2023/24 (non titolari di abbonamento Serie A 2023/24) potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 24 aprile. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Sarà possibile accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16 di mercoledì 24 aprile.