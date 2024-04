Youth League, Milan Porto in streaming gratis: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo per vedere Milan Porto Youth League in streaming gratis. Il match è in programma venerdì 19 2024, alle ore 18.00.

Dopo la vittoria contro il Real Madrid ai calci di rigore, i giovani rossoneri di Ignazio Abate sfidano un altro avversario ostico come il Porto per accedere alla finalissima in programma domenica, dove ci sarà una una fra Nantes e Olympiakos.

Milan Porto Youth League in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

Tutto pronto dunque per la partita che potrebbe portare i rossoneri alla finalissima. I ragazzi di Abate sono reduci dall’importante vittoria casalinga in campionato contro l’Empoli che ha portato Kevin Zeroli, fresco di rinnovo, e compagni ad agguantare la zona playoff nel torneo Primavera 1.

Sarà possibile guardare Milan-Porto, sfida valida per le Final Four di finale di Youth League, su Sky Sport Uno (canale 201), e anche in streaming su UEFA Tv (la piattaforma streaming della Federcalcio europea) e i servizi Sky Go e la piattaforma NOW. Inoltre, anche su Milan Tv (disponibile per gli abbonati DAZN) e sull’app ufficiale del Milan.