Bayern Monaco Arsenal in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Bayern Monaco Arsenal in streaming gratis. Il match è in programma mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 21.00.

All’Allian Arena di Monaco di Baviera, va in scena la gara di ritorno dei quarti di finale fra i padroni di casa guidati dalla panchina da Thomas Tuchel e i Gunners di Mikel Arteta. Si parte dal 2-2 dell’Emirates, che di fatto fa diventare la partita di stasera un autentico spareggio, visto che la regola dei gol in trasferta è stata abolita dalla UEFA ormai da diverse stagioni. Entrambe le squadre devono riscattare un ultimo weekend deludente. Da una parte, è sfuggito il titolo della Bundesliga dopo 11 anni di trionfo praticamente incontrastato, dall’altro la sconfitta interna contro l’Aston Villa per 2-0 ha aperto le porte del primo posto in Premier League al Manchester City. Proprio i campioni d’Europa e del Mondo in carica potrebbero essere, se superassero il Real Madrid, i prossimi avversari nelle semifinali della formazione che uscirà vincitrice dal confronto dell’Allianz.

Bayern Monaco Arsenal in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La partita Bayern Monaco-Arsenal – in programma alle ore 21.00 di mercoledì 17 aprile 2024 – andrà in onda in diretta su Sky Sport e sarà visibile in streaming sulla piattaforma, gratuita per gli abbonati, Sky Go e sul servizio OTT di NOW. Gara disponibile anche su Mediaset Infinity.

Bayern Monaco Arsenal in streaming gratis? Le formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: