Big match e Scudetto: DAZN lancia quattro mesi a metà prezzo

La corsa allo Scudetto nella Serie A 2023/24 sta per volgere al termine. L’Inter si giocherà il primo match point nel derby con il Milan, in programma nella serata di lunedì 22 aprile (calcio d’inizio alle ore 20.45). Una sfida che potrà consegnare il primo titolo a Simone Inzaghi, una rivincita sui rossoneri dopo lo Scudetto del 2021/22.

DAZN nuova offerta – I dettagli della promozione

Ma la stagione continuerà a riservare grandi sfide e colpi di scena anche nelle prossime settimane, tra big match – come Juventus-Milan, in programma nel turno dopo il derby – e la lotta per la salvezza. E ancora l’Europa League e la Conference League, con quattro italiane impegnate nei tornei, e tanto altro calcio e sport internazionale.

Sfide importanti anche per il basket con i play off di Eurolega e per il volley con le Super Finals di CEV Champions League, fino agli appuntamenti sui canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 con il grande tennis del Roland Garros in programma a maggio e poi, quest’estate con le Olimpiadi.

Per godersi al meglio questa parte finale di stagione, DAZN ha lanciato una nuova promozione – attivabile fino al 28 aprile 2024 – che consente di abbonarsi al piano Standard mensile al prezzo di 19,90 euro al mese per i primi quattro mesi. Si tratta di uno sconto del 50% circa rispetto al prezzo di listino di 40,99 euro al mese.

DAZN nuova offerta – I vantaggi dell’iscrizione diretta a DAZN

Sono molteplici i benefici per gli utenti che si abbonano direttamente a DAZN. L’abbonamento diretto a DAZN permette infatti una completezza di sottoscrizione ai piani, alle migliori condizioni disponibili, per guardare il grande sport in live streaming con costi e funzionalità differenziati per una maggiore flessibilità di fruibilità:

Mensile

annuale dilazionato 12 mesi

annuale con pagamento in unica soluzione.

L’iscrizione diretta a DAZN permette anche flessibilità e scelta tra i metodi di pagamento: oltre a carte di credito, debito e prepagate, servizi come Pay Pal, carte o codici prepagati DAZN.

Dedicato ai clienti diretti DAZN anche Mondo DAZN, il servizio loyalty che offre numerosi vantaggi, benefit e iniziative relativi a prodotti o servizi di partner d’eccellenza: dall’intrattenimento con Serie TV e grandi Film, alla musica in streaming, fino a corsi di inglese o ancora allenamenti di fitness, come la promozione per i clienti DAZN ad Apple TV+ che offre 3 mesi di abbonamento senza costi aggiuntivi.

Un asset strategico per gli appassionati è l’ampliamento dei canali di distribuzione che permettono un’iscrizione diretta a DAZN ancora più agevolata e capillare: grazie alle carte e i codici prepagati DAZN che si possono acquistare direttamente dal sito di riferimento o nei principali negozi di elettronica (tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony, Comet, Gamestop), supermercati (tra cui Esselunga, Carrefour e Iper), tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney, Puntolis e online (su Amazon e Startselect).