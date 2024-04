Il City si fa lo stadio a New York: operazione da oltre 700 milioni

New York avrà per la prima volta uno stadio dedicato esclusivamente al calcio. Nei giorni scorsi infatti il New York City Football Club, società di proprietà del City Football Group (la holding dello sceicco emiratino Mansour bin Zayed Al Nahyan che controlla in particolare il Manchester City ma anche altri club come il Palermo), ha ottenuto il via libera formale da parte della città di New York per la costruzione di un nuovo impianto.

Si tratterà di uno stadio da 25.000 posti a Willets Point, nel Queens, vicino sia al Citi Field (casa dei New York Mets di baseball) che al USTA Billie Jean King National Tennis Center (dove si svolgono gli US Open di tennis). L’approvazione del consiglio comunale segue un annuncio iniziale del piano dello stadio nel novembre 2022. L’inaugurazione è ora prevista per il 2027, in una operazione da 780 milioni di dollari (circa 730 milioni di euro).

“È un momento ricco di storia”, ha commentato il sindaco di New York Eric Adams. “Pensate a quanti hanno detto che non era possibile. Tutti ci hanno provato prima. Willets Point è stato un brutto spettacolo per così tanti anni. Abbiamo segnato un grande gol per la città di New York.”

Il via libera significa anche stabilità per il New York City FC, che dal suo debutto nel 2013 ha giocato le partite casalinghe allo Yankee Stadium, al Citi Field e al Red Bull Stadium, non avendo un proprio impianto. “L’approvazione di uno stadio di classe mondiale per il NYCFC è un passo storico per la MLS e per il calcio nel nostro Paese”, ha scritto il commissario della MLS Don Garber. “Essendo un nativo di New York, non potrei essere più orgoglioso di portare più calcio proprio davanti alla tua porta.”

Lo stadio sarà il fulcro di un progetto di riqualificazione di 23 acri (9 ettari) nel quartiere di Willets Point che includerà anche alloggi, una nuova scuola pubblica, negozi al dettaglio e un hotel. Lo stadio sarà finanziato privatamente dai proprietari del NYCFC, anche se l’Ufficio di Bilancio Indipendente della città ha concluso che il costo effettivo per i contribuenti per lo stadio potrebbe essere di 516 milioni di dollari distribuiti nei 49 anni del contratto di locazione del NYCFC. L’analisi si basa su quanto la città avrebbe ricevuto in tasse immobiliari se avesse venduto il terreno agli sviluppatori dello stadio anziché concederlo in locazione.