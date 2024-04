Sampdoria, il conto deposito Rendimax di Banca Ifis è il nuovo main sponsor

Mentre si aspetta la fumata bianca del passaggio delle ultime quote in mano all’ex patron Massimo Ferrero a Matteo Manfredi, si registrano novità in casa Sampdoria per quanto riguarda il marketing, per quanto riguarda il main sponsor.

A partire dalla sfida con il Südtirol, in programma sabato alle ore 14.00, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, le divise dei blucerchiati presenteranno il brand Rendimax, il conto deposito di Banca Ifis, già sponsor di maglia dei blucerchiati dal 2021. Rendimax è il conto deposito a zero spese e con rendimenti annui lordi fino al 4% promosso dalla banca presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio che proprio ieri ha svelato la nuova divisa insieme al presidente della Sampdoria, Manfredi.

Rendimax rappresenta il punto di contatto tra la Banca Ifis e il mondo del risparmio. Portare il brand di un prodotto storico e vincente come questo sulle maglie della Sampdoria rappresenta un’evoluzione del rapporto tra la Banca e il club che si consolida ogni giorno di più. Il cambio di brand sarà accompagnato, nei prossimi mesi, da una serie di iniziative proprio sui temi dell’educazione finanziaria, per fornire a giovani e famiglie tutti gli strumenti utili per gestire nel migliore dei modi tematiche molto delicate come i propri risparmi.