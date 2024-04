Ranking UEFA, la Roma mette nel mirino la top 4 dal 2024/25

La Roma ha ottenuto un’importantissima vittoria nei quarti di finale di andata di Europa League. Il successo a San Siro contro il Milan fa pendere l’ago della bilancia nei confronti dei giallorossi, che difendendo questo risultato al ritorno si ritroveranno alle semifinali del torneo. Già nella passata stagione la Roma è arrivata in fondo alla competizione, fermata solamente dal Siviglia in finale.

Un risultato positivo nella gara di ritorno con il Milan sarebbe importante non solo per il percorso in Europa League, ma anche per il ranking UEFA (non soltanto quello per Paesi, che può portare a 5 club italiani in Champions nella prossima stagione). I giallorossi si trovano attualmente al settimo posto, alla pari del Lipsia, ma con altri risultati positivi possono addirittura agganciare l’Inter in sesta posizione.

Ranking UEFA Roma – La classifica attuale

Questa la classifica attuale:

Manchester City – 147 punti Bayern Monaco – 140 punti Real Madrid – 128 punti Paris Saint-Germain – 113 punti Liverpool – 112 punti Inter – 101 punti Lipsia – 97 punti Roma – 97 punti Chelsea – 96 punti Manchester United – 92 punti

Una vittoria anche nella gara di ritorno consentirebbe alla Roma di portarsi a quota 100 punti tra successo nella gara e conseguente passaggio del turno, avvicinandosi ai nerazzurri, i più avanzati tra i club di Serie A. Ricordiamo che il ranking UEFA sui cinque anni sarà utilizzato interamente per la determinazione delle fasce del girone della nuova Champions League, che prenderà il via proprio nella prossima stagione.

Ranking UEFA Roma – La classifica dal 2024/25

Spostando lo sguardo in avanti, all’inizio della prossima stagione, la situazione per la Roma i fa ancora più interessante. A partire dal 2024/25 i giallorossi faranno un salto importante nel ranking e attualmente occupano il quinto posto in solitaria, con quattro lunghezze di vantaggio sul PSG. Se proseguissero nella competizione potrebbero addirittura avvicinare e magari raggiungere il Liverpool, che si trova al quarto posto. Questa la graduatoria in previsione a partire dalla prossima stagione:

Manchester City – 122 punti Real Madrid – 111 punti Bayern Monaco – 104 punti Liverpool – 94 punti Roma – 86 punti Paris Saint-Germain – 82 punti Villarreal – 82 punti Chelsea – 79 punti Inter – 76 punti Borussia Dortmund – 71 punti

Molto dipenderà chiaramente anche dal percorso delle “avversarie” nelle rispettive coppe europee. Il Liverpool è vicino all’eliminazione dopo il 3-0 subito dall’Atalanta in casa e potrebbe non accumulare ulteriori punti. I giallorossi sono distanti otto lunghezze, ma qualora dovessero fare bottino pieno fino alle semifinali, agguanterebbero proprio i Reds in quarta posizione. Vincendo in finale si consumerebbe anche il sorpasso, per una Roma sempre più in alto nel ranking.