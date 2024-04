Mondiale per Club 2025, l'Atletico Madrid vede la qualificazione

L’andata dei quarti di finale di Champions League ha visto le vittorie di Atletico Madrid e Barcellona, rispettivamente contro Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Se per il posto extra nella prossima edizione della competizione più importante a livello di club per la Spagna è troppo tardi, queste due squadre sono alla ricerca del pass per il Mondiale per Club 2025.

Infatti, dei dodici posti dedicati ai club affiliati alla UEFA, ne rimangono due da assegnare. Uno è riservato alla vincitrice di questa edizione della competizione (qualora non fosse l’Arsenal, il Salisburgo volerà negli Stati Uniti nell’estate del 2025) e l’altro attraverso il ranking. Ed è proprio questo quello che si stanno contendendo Atletico Madrid e Barcellona.

Attualmente, il quadro delle qualificate affiliate alla UEFA è questo:

Mentre il ranking FIFA per assegnare l’ultimo posto disponibile vede questa situazione, dopo la disputa delle gare di andata dei quarti di finale di Champions League:

Il margine di sei punti che ha l’Atletico Madrid (ricordiamo che solo un’altra spagnola sarà qualificata per rispettare il limite di due club per Federazione) fa sì che i colchoneros siano a un passo dalla qualificazione al Mondiale per Club 2025. Da ricordare come nel ranking FIFA la vittoria venga premiata con due punti, mentre il pareggio con uno. Ogni passaggio del turno da ora in poi varrà un altro punto extra.

Insomma, il Barcellona per sperare di qualificarsi per il torneo che si svolgerà negli Stati Uniti da giugno a luglio ha bisogno di superare i quarti di finale, vincendo anche in casa contro il PSG, così da racimolare altri tre punti. Sperando che contestualmente l’Atletico perda a Dortmund ed esca dalla Champions League. A quel punto la distanza fra i due club diventerebbe di tre punti. Per ottenerli e arrivare all’aggancio nel ranking, il club catalano dovrebbe conquistare la qualificazione alla finale di Wembley.

A pari punti, infatti, il criterio che sarà usato si basa sul miglior risultato raggiunto dalle due squadre nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024. Per l’Atletico Madrid, qualora uscisse ai quarti, sarebbe una replica della stagione 2021/22, e verrebbe superato dal Barça con la finale di quest’anno che varrebbe il pass ai blaugrana per il Mondiale per Club.

Di seguito, tutte le altre squadre qualificate fuori dalla UEFA e i posti ancora da assegnare:

CONMEBOL

Le 4 qualificate per aver vinto la Libertadores:

Palmeiras (BRA) – vincitrice 2021

Flamengo (BRA) – vincitrice 2022

Fluminense FC (BRA) – vincitrice 2023

da stabilire

Due posti da assegnare tramite ranking (da stabilire)

La fase a gironi della CONMEBOL Libertadores 2024 è iniziata il 2 aprile, con tre dei sei posti in Sudamerica ancora in palio: uno per i vincitori di quest’anno e due attraverso il percorso di classifica. La finale è prevista a Buenos Aires il 30 novembre.

CAF

Tre posti assegnati alle vincitrici della Champions africana:

Al Ahly SC (EGY) – vincitrice 2021 e 2023

Wydad AC (MAR) – vincitrice 2022

da stabilire

Una squadra tramite ranking (da stabilire)

Si sono giocate le partite di andata dei quarti di finale, con ben tre pareggi per 0-0 e la sola vittoria dei campioni in carica dell’Al Ahly (secondo club al mondo per numeri di trofei intercontinentali vinti), già certi di un posto come il Wydad. Attraverso il ranking si giocano il posto i Mamelodi Sundowns (RSA) o l’Espérance Sportive de Tunis (TUN), anche se entrambi i club si qualificheranno se l’uno o l’altro riuscirà a sollevare il trofeo, o se l’Al Ahly vincerà il titolo per la 12esima volta, un record.

AFC

Le tre vincitrici della Champions asiatica:

Al Hilal SFC (SAU) – vincitrice 2021

Urawa Red Diamonds (JPN) – vincitrice 2022

da stabilire

Una squadra tramite ranking (da stabilire)

In Asia c’è ancora un posto libero per la vincitrice della AFC Champions League 2023/24 e uno nel percorso di classifica. All’Ulsan verrà garantito un posto per la Coppa del Mondo per club FIFA 2025 a spese dei suoi connazionali Jeonbuk Motors FC (KOR) nel caso in cui riuscissero a ottenere un’altra vittoria – o due pareggi – nella competizione di questa stagione o a passare alla finale. I Tigers affronteranno Yokohama F. Marinos (JPN) il 17 e 24 aprile con i Marinos di Harry Kewell sapendo che potranno qualificarsi per il torneo del prossimo anno negli Stati Uniti solo vincendo la AFC Champions League per la prima volta. Nell’altra semifinale (16 e 23 aprile), l’Al Ain FC (EAU) ospita i quattro volte vincitori dell’Al Hilal (KSA), già qualificati come campioni dell’edizione 2021. Se i sauditi dovessero vincere il quinto titolo, i due club coreani in testa alla classifica, Ulsan e Jeonbuk, si unirebbero a loro negli Stati Uniti. Inoltre, se Al Hilal e Ulsan accedessero entrambi alla finale, il posto di Jeonbuk nel torneo globale sarebbe sicuro.

CONCACAF

Le quattro vincitrici della Champions centro-nord americana:

CF Monterrey (MEX) – vincitrice 2021

Seattle Sounders FC (USA) – vincitrice 2022

Club León (MEX) – vincitrice 2023

da stabilire

Club provenienti da Messico e Stati Uniti stanno dominando la corsa per conquistare il quarto e ultimo posto Concacaf che andrà ai vincitori della Coppa dei Campioni Concacaf 2024. Questa è arrivata ai quarti di finale con andata il 2-3 aprile e ritorno il 9-10 aprile. L’Inter Miami di Lionel Messi era tra i contendenti, ma è stata eliminata dal CF Monterrey (MEX), già qualificato come campione del 2021. Si aprirà così un posto per la prima squadra della classifica che sarebbero i Philadelphia Union (USA) o Columbus Crew (USA), con la prima che avrebbe un notevole vantaggio.

C’erano altri due incontri tra club messicani e statunitensi: il Club América (MEX) ha superato i New England Revolution (USA), mentre il Tigres UANL (MEX) è stato eliminato dal Columbus Crew. La squadra costaricana del CS Herediano (CRC), l’unica squadra al di fuori degli Stati Uniti e del Messico che era ancora in corsa, è stata eliminata dal Pachuca (MEX).

OFC