E’ ripartita con i quarti di finale di andata della Champions League la corsa per conquistare un posto aggiuntivo nella prossima edizione della massima competizione europea per club. Il torneo, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. Questo significa che se i club italiani dovessero fare registrare performance di alto livello nelle competizioni UEFA per club (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A avrebbe il diritto di entrare in Champions.

Dopo l’eliminazione di Inter, Napoli e Lazio agli ottavi di finale di Champions League, le speranze di raggiungere l’obiettivo sono riposte in Atalanta, Milan e Roma in Europa League e nella Fiorentina in Conference League. Le quattro squadre non hanno tradito, conquistando tutte l’accesso ai quarti di finale dei tornei e ottenendo complessivamente due successi, un pareggio e una sconfitta nelle partite di ritorno.

Classifica quinto posto in Champions – La graduatoria aggiornata

Stando al ranking, la corsa è ormai essere ridotta a tre Federazioni, con due grandi favorite: Italia, Germania e Inghilterra. Tuttavia, italiane e inglesi hanno ancora diverse opportunità di accumulare punti, con il nostro Paese che può godere anche di un discreto vantaggio. Dopo quelle di martedì, le altre due gare di andata dei quarti di finale di Champions si sono chiuse con una sconfitta per il Dortmund, che non ha consentito di accumulare punti alla Germania.

Performance negative per le tedesche fanno sorridere i club di Serie A, visto che quelli di Bundesliga (rimasti in tre, ma con il Dortmund a forte rischio eliminazione) faranno fatica ad accumulare tanti punti. Senza considerare che grazie al derby tutto italiano tra Milan e Roma, arriveranno sicuramente altri 5 punti bonus fondamentali. Questa nel frattempo la graduatoria aggiornata, con l’Italia che mantiene il primo posto e l’Inghilterra che aggancia la Germania:

Italia – 17.714 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Inghilterra – 16.500 punti (un posto aggiuntivo in Champions) Germania – 16.500 punti Spagna – 15.062 punti Francia – 14.750 punti Repubblica Ceca – 13.250 punti Belgio – 13.200 punti Turchia – 11.500 punti Portogallo – 10.666 punti Olanda – 10.000 punti

A questo punto, non resta che attendere gli incontri di Europa League e Conference League per avere un’idea di come si potrà evolvere la situazione. Sfide che possono essere decisive, soprattutto se almeno la Fiorentina – che sulla carta ha una sfida semplice – dovesse ipotecare il passaggio del turno. L’Italia ha oltre il 90% di possibilità di assicurarsi un posto aggiuntivo in Champions League: la Serie A è sempre più vicina.