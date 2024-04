Mondiale per Club 2025, missione rimonta per Messi e l'Inter Miami per sperare nella qualificazione

21 delle 32 squadre per il Mondiale per Club 2025 hanno strappato il pass per il torneo FIFA che si giocherà negli Stati Uniti. In lotta per gli altri 11 posti c’è anche l’Inter Miami di Lionel Messi, che potrebbe partecipare alla competizione qualora vincesse la CONCACAF Champions Cup, l’equivalente della Champions League per i club del nord e del centro America.

Il fenomeno argentino, al contrario della gara di andata, guiderà la formazione statunitense con l’obiettivo di rimontare il 2-1 subito in Florida dal Monterrey, capace di ribaltare l’iniziale di Aviles nella ripresa, aiutato anche dall’espulsione di Ruiz poco dopo l’ora di gioco.

Una qualificazione significherebbe per l’Inter Miami approdare alle semifinale della Champions Cup e dover affrontare i connazionali del Columbus Crew, che hanno superato i messicani del Tigres. Oltre a continuare il proprio percorso, la franchigia, che vede fra i soci anche David Beckham, terrebbe viva la speranza di prendersi un posto riservato alle squadre del nord e del centro America per il Mondiale per Club 2025, che vedrebbe fra le stelle assolute ancora una volta Lionel Messi. Con buona pace di Cristiano Ronaldo, eliminato ai quarti di finale con il suo Al Nassr della Champions League asiatica.

Infine, non è ancora totalmente esclusa la possibilità che l’Inter Miami sia promossa come squadra rappresentante del paese ospitante. Visto che fra gli 11 posti attualmente disponibili c’è sempre quello riservato alla formazione della nazione ospitante. E l’Inter Miami è, come risaputo, appartenente alla federcalcio statunitense.