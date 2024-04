Real Madrid Manchester City streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Real Madrid Manchester City in streaming gratis. Il match è in programma martedì 9 aprile 2024, alle ore 21.00.

La Champions League torna in campo con l’andata dei quarti di finale e al Bernabeu va in scena forse la partita più attesa dagli appassionati che mette di fronte i Blancos di Carlo Ancelotti e i campioni in carica allenati da Pep Guardiola, che nel frattempo hanno vinto anche il Mondiale per Club.

Da una parte, con la Liga ormai in cassaforte, la Champions è il grande obiettivo per aggiungerne un’altra a un palmares da far invidia, dall’altra, senza dimenticare la corsa per Premier League e FA Cup, una doppietta dopo aver atteso tanto per vincere la prime farebbe entrare il City nella storia e isserebbe ancora di più il nome di Guardiola fra gli allenatori più importanti del calcio.

Real Madrid Manchester City streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La sfida Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa sia in chiaro che su pay tv. Sky, che detiene i diritti italiani per la Champions League (tranne la miglior partita del mercoledì), e Canale 5 sono i punti di riferimento per seguire la partita. Per chi preferisse lo streaming ecco Sky Go, servizio gratuito dedicato agli abbonati della pay tv, e Mediaset Infinity.

Real Madrid Manchester City streaming gratis? Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: