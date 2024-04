Conference League, la UEFA apre la vendita dei biglietti per la finale di Atene

La UEFA ha aperto le vendite dei biglietti per tutte e tre le prossime finali delle competizioni per club maschili. I tagliandi si possono comprare sul sito dedicato della Federcalcio europea e proseguiranno fino alle ore 11 del 16 aprile.

Come negli anni precedenti, la maggior parte dei biglietti è riservata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico, e i biglietti per il pubblico generico non saranno venduti sulla base dell’ordine di richiesta, ma tramite una lotteria che verrà effettuata dopo la fine del periodo di candidatura.

Biglietti finale Conference League 2024, i dettagli

I biglietti disponibili nella categoria più economica, “Fans First”, saranno esclusivamente riservati ai tifosi delle squadre che partecipano alle tre finali. Il processo di vendita e allocazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste è in corso di organizzazione direttamente con i club coinvolti.

Sui portali dei biglietti UEFA per le tre finali delle competizioni per club, i candidati possono scegliere se desiderano partecipare alla lotteria indipendentemente dalle squadre finaliste o solo se la loro squadra si qualifica. Per la lotteria, la quota di biglietti sarà allocata equamente tra questi due gruppi di candidati, tenendo conto del numero di candidature ricevute in ciascun gruppo.

I biglietti saranno distribuiti tramite l’applicazione UEFA Mobile Tickets alcuni giorni prima della partita. I titolari dei biglietti dovranno scaricare l’applicazione ufficiale, disponibile per gli utenti di Android e iPhone. L’app consente ai tifosi di scaricare, trasferire, conservare e assegnare i biglietti in modo sicuro in qualsiasi momento e ovunque.

Biglietti finale Conference League 2024, i prezzi

La finale della UEFA Europa Conference League 2024 si disputerà presso l’AEK Arena ad Atene, Grecia, mercoledì 29 maggio alle 21:00 CEST (22:00 ora locale).

Un totale di 21.000 biglietti su 27.100 sono disponibili direttamente per i tifosi e il pubblico in generale. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 9.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti biglietti sono in vendita per i tifosi di tutto il mondo su UEFA.com/tickets. Ogni richiedente di successo potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

Prezzi dei biglietti:

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): €25

Categoria 3: €45

Categoria 2: €85

Categoria 1: €125

I biglietti per gli spettatori disabili costano €25. Tutti i biglietti sono venduti al prezzo di Fans First e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.