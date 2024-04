Arsenal Bayern Monaco in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di Arsenal Bayern Monaco in streaming gratis. Il match è in programma martedì 9 aprile 2024, alle ore 21.00.

All’Emirates Stadium di Londra, va in scena la gara di andata dei quarti di finale fra l’attuale capolista della Premier League, a pari punti con il Liverpool, e la grande delusa di questa stagione che rischia di terminare l’annata senza poter sollevare nessun trofeo, cosa più unica che rara viste le 11 Bundesliga vinte consecutivamente. I padroni di casa sono riusciti a superare agli ottavi il Porto grazie ai calci di rigore e tenere vivo contemporaneamente il sogno Premier League-Champions League, mentre il bavaresi sono riusciti a centrare la rimonta contro la Lazio grazie al 3-0 a Monaco dopo la vittoria per 1-0 dei biancocelesti all’Olimpico e ora provano a risollevare una stagione che li vede lontanissimi dalla capolista Bayer Leverkusen in campionato e già fuori dalla Coppa di Germania per mano del Saarbrucken, squadra militante nella terza serie tedesca.

Arsenal Bayern Monaco in streaming gratis? Come seguire la sfida in diretta

La partita Arsenal-Bayern Monaco – in programma alle ore 21.00 di martedì 9 aprile 2024 – andrà in onda in diretta su Sky Sport e sarà visibile in streaming sulla piattaforma, gratuita per gli abbonati, Sky Go e sul servizio OTT di NOW. Gara disponibile anche su Mediaset Infinity.

Arsenal Bayern Monaco in streaming gratis? Le formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida: