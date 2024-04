Serie A, quanti punti servono all’Inter per vincere lo Scudetto

L’Inter si prepara a scendere in campo contro l’Udinese nella 31esima giornata del campionato di Serie A, con l’obiettivo di piazzare un altro tassello verso la conquista dello Scudetto e della seconda stella. Nel 2023/2024 la squadra di Inzaghi potrebbe conquistare il suo ventesimo titolo ed essere così la seconda italiana ad avere almeno due stelle sul petto (la Juventus ne conta tre).

In fuga dal Milan, che non è ancora tagliato fuori dalla corsa solamente per una questione di matematica, l’Inter sembra da tempo l’unica vera candidata al titolo, tanto che i tifosi si chiedono quando potrebbe arrivare l’ufficialità dello Scudetto. E dunque, quando potranno laurearsi Campioni d’Italia i nerazzurri?

Quanti punti servono all’Inter per vincere lo Scudetto? Titolo a quota 90

Se l’Inter conquisterà 11 punti nelle rimanenti otto giornate di Serie A sarà certa di vincere lo Scudetto 2023/24. In questo modo, la formazione di Simone Inzaghi arriverebbe a quota 90 punti, mentre il Milan può raggiungere al massimo quota 89 punti.

In virtù del successo del Milan contro il Lecce nel 31° turno di campionato, l’Inter non può vincere lo Scudetto al termine della 32esima giornata, ma dovrà attendere eventualmente proprio il derby con i cugini rossoneri. Se ci saranno almeno 13 punti di distanza tra le due formazioni, la stracittadina milanese potrà essere la sfida decisiva per la conquista del titolo.

Quanti punti servono all’Inter per vincere lo Scudetto? Niente record di “anticipo”

Nessuno ha mai vinto lo Scudetto con sei giornate di anticipo e neanche l’Inter riuscirà a tagliare questo traguardo: il Napoli di Spalletti nella passata stagione ha agganciato Torino, Fiorentina, Inter e Juventus con il titolo conquistato a cinque turni prima della conclusione del torneo di Serie A. I tifosi nerazzurri sperano comunque semplicemente di vedere la propria squadra vincere lo Scudetto, più che strappare il record di dominio assoluto. Che potrà essere solamente eguagliato.