Corsa al quinto posto in Champions: l'Italia “gufa” Bayern e Dortmund

La ripartenza delle coppe europee va di pari passo con la corsa ai posti aggiuntivi nella prossima edizione della UEFA Champions League. Il torneo, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24. Questo significa che se i club italiani dovessero continuare a fare registrare performance di alto livello nelle competizioni UEFA per club (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A avrebbe il diritto di entrare in Champions League.

Nonostante l’assenza di club di Serie A nei quarti di finale di Champions League, la due giorni che prenderà il via domani sarà comunque decisiva per il ranking. L’Italia si trova attualmente davanti a tutti e si giocherà i due slot aggiuntivi con la Germania (attualmente seconda) e con l’Inghilterra, che insegue al terzo posto in classifica.

Classifica quinto posto Champions – Un “aiuto” dalla Champions

Al netto dei risultati dei club italiani, una “mano” potrebbe arrivare anche dalle avversarie delle formazioni tedesche e inglesi ancora impegnate in Champions League. Occhi puntati in particolare sui club di Bundesliga, perché sono solamente tre quelli rimasti in gioco e accumulare punti utili per il ranking diventa più difficile al diminuire delle squadre che possono contribuire alla causa.

Insomma, se Arsenal e Atletico Madrid riuscissero a ottenere dei successi rispettivamente contro Bayern Monaco e Borussia Dortmund – magari ipotecando il passaggio del turno – lo sforzo richiesto alle squadre di Serie A per conquistare almeno il secondo posto nel ranking (e il conseguente slot aggiuntivo) sarebbe decisamente inferiore, per non dire nullo.

Più difficile invece “gufare” le inglesi, dal momento in cui i club ancora in corsa nelle tre coppe europee sono addirittura cinque (due in Champions League, due in Europa League, e una in Conference League) e la possibilità di accumulare punti è maggiore. Considerando che i primi due posti nel ranking garantiranno uno slot ulteriore, non è importante arrivare primi o secondi, ma tenere una delle due avversarie in corsa alle spalle.

Classifica quinto posto Champions – Il ranking aggiornato

Di seguito, la classifica attuale, ricordando che il derby tutto italiano tra Milan e Roma garantirà cinque punti sicuri all’Italia nel ranking: