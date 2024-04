Smalling fa causa ai suoi consulenti finanziari per 900mila euro

Il difensore della Roma Chris Smalling ha deciso di citare in giudizio i suoi consulenti finanziari per 750.000 sterline (circa 900.000 euro), sostenendo che questi ultimi non lo avrebbero messo in guardia su commissioni che gli sarebbero potute costare 97,7 milioni di sterline. Secondo quanto riportato da The Sun, Smalling avrebbe incontrato un rappresentante di KWM Wealth Ltd presso la sua casa a Manchester mentre giocava per i Red Devils nel 2015.

Il trentaquattrenne, che ha firmato per la Roma nel 2020 dopo aver trascorso la stagione 2019/20 in prestito nel club di Serie A, ha detto che gli è stato consigliato un investimento da 80.000 sterline al mese in obbligazioni. Prima di accettare, Smalling ha chiesto quanto gli sarebbe costato terminare il contratto con KWM e separarsi dalla società se non fosse stato soddisfatto.

Secondo il tabloid britannico, che cita documenti presentati all’Alta Corte, il rappresentante ha detto a Smalling che avrebbe chiesto alla società di rinunciare a eventuali commissioni per placare le sue preoccupazioni. Successivamente a Smalling è stato inviato un piano finanziario, con il consiglio di investire un terzo del suo reddito, conservarne un terzo e destinare il resto al mutuo.

Per questo motivo, Smalling si è infuriato nel 2021 quando gli è stato detto, per la prima volta, che sarebbe stato tassato al 45% se avesse cercato di ritirare il suo investimento. Smalling ha detto di non essere stato informato che gli oneri e le commissioni avrebbero raddoppiato l’importo investito durante i 50 anni di durata del bond.

Di conseguenza, Smalling ha intentato una causa contro KWM Wealth Ltd nel gennaio 2024, chiedendo il rimborso di 750.000 sterline che afferma di aver pagato fino ad ottobre 2023. La causa è ancora in corso, ma i legali di KWM hanno detto che si difenderanno dalla citazione davanti Alta Corte sulla base del fatto che è “senza fondamento”. Mentre gli avvocati di Smalling, da parte loro, continueranno a spingere per il rimborso di 750.000 sterline.