Juventus insieme a Optic, brand statunitense di lifestyle e gaming

Focus della partnership saranno collaborazioni dei due brand sui Social Media, lanci periodici di merchandising co-branded in edizione limitata, ma anche realizzazione di contenuti video con eventi che coinvolgeranno sia i giocatori che gli influencer di entrambe le organizzazioni. E poi non mancheranno attivazioni congiunte in occasione di eventi live sia nel mondo del calcio che degli esports.

OpTic è riconosciuto per il suo vasto impatto nell’industria e vanta un lungo elenco di successi competitivi con oltre 50 campionati in alcuni dei videogiochi più giocati al mondo. Nel 2022, OpTic è stato riconosciuto come Organizzazione di Esport dell’Anno a livello mondiale agli Esports Awards.

E l’inizio è stato decisamente intenso: proprio in questi giorni, quattro creator del network di OpTic sono a Torino. Parliamo dell’icona del gaming Seth “Scump” Abner, dell’amministratore delegato di OpTic Hector “H3CZ” Rodriguez, dell’ex professionista di Call of Duty Anthony “Methodz” Zinni e del talento di OpTic Davis “Hitch” Edwards, che si immergerannonell’atmosfera della Juventus con accesso esclusivo all’Allianz Stadium (anche, ovviamente, in occasione di Juventus-Fiorentina di domenica), allo Juventus Training Center e allo Juventus Creator Lab. I fan potranno quindi vedere prestissimo i contenuti realizzati per celebrare il lancio della partnership.

Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer di Juventus:«Continuiamo a vedere calcio e gaming come un naturale punto di incontro culturale. OpTic è pioniere nel suo settore, ha uno spirito vincente e giocatori e influencer di fama mondiale collegati ad alcuni dei giochi più popolari del pianeta. Questa è un’opportunità unica per innovare insieme e offrire qualcosa in più a entrambe le fanbase».