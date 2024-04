Serie A, quando si giocherà Atalanta-Fiorentina: tutte le date possibili

La Serie A si è avviato verso il suo ultimo quarto di campionato, ma rischia di veder due squadre con l’asterisco ancora per qualche settimana. Infatti Atalanta e Fiorentina non hanno disputato la 29esima giornata che li vedeva l’una contro l’altra per via del malore, poi rivelatosi fatale, occorso a Joe Barone, direttore generale dei viola nella mattinata della partita.

Provato ad accantonare il dolore per la scomparsa del dirigente italo-statunitense, che aveva raccolto fiducia e stima negli ultimi anni, le due società e la Lega Serie A si sono subito confrontati per trovare una data utile per fissare il recupero. Ma fin dall’inizio si è rivelata una missione impossibile.

Quando si gioca Atalanta Fiorentina campionato – Gli ostacoli

Infatti, sia Atalanta che Fiorentina sono in corsa in Coppa Italia, dove tra l’altro si scontreranno per le semifinali, e nelle rispettive coppe europee, Europa League per i bergamaschi e Conference per i viola. Questo costringe la Lega ad aspettare che entrambe siano liberi da futuri impegni settimanali, ma questo ovviamente non fa altro che posticipare la questione.

Quando si gioca Atalanta Fiorentina campionato – Le possibili date

Infatti, al momento, non si scarta la possibilità che Atalanta-Fiorentina venga giocata addirittura a fine campionato, visto che sicuramente una delle due arriverà a giocarsi la finale di Coppa Italia, fissata a Roma per il 15 maggio. In caso di eliminazione di entrambe dalle coppe, cosa che la Lega ovviamente non si augura anche solo per il ranking stagionale che aprirebbe alla quinta in Serie A le porte della nuova Champions League. Ma al momento, il giorno del recupero di Atalanta-Fiorentina è avvolto nelle nebbie del futuro.