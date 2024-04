Come si trasformerà il VAR in futuro: “Prima o poi ci saranno anche i challenge”

Un’innovazione tecnologica senza precedenti, a tutela della sicurezza in campo, della gestione degli errori e delle prestazioni arbitrali: in breve tempo il VAR è diventato insostituibile in gran parte dei campionati professionistici di cartello. Interessante è il parallelismo con la vita di tutti i giorni e in particolare con la navigazione sul web. Nella stessa maniera in cui il Video Assistant Referee alleggerisce la probabilità di errori e vulnerabilità, infatti, la VPN Italia riduce il rischio di hacking, intercettazione dei dati e tracciamento online per gli utenti in rete.

Entrambi questi protocolli hanno richiesto un processo di assestamento, attraverso una maggiore accettazione da parte di utenti e portatori di interesse. Alla fine, però, hanno dimostrato ampiamente la loro utilità nei rispettivi contesti. Ma, rispetto ad un sistema sempre all’avanguardia come la VPN, in che modo la VAR potrebbe evolversi nel tempo? Ha provato a rispondere a questa domanda un ex arbitro di Serie A che in carriera vanta più di 300 gare dirette nella massima serie considerando tutti i ruoli, compreso quello di ufficiale VAR.