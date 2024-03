Sorpresa Xabi Alonso: allenerà il Bayer Leverkusen anche nel 2024/25

Con un annuncio che arriverà nella giornata odierna, Xabi Alonso confermerà la sua presenza sulla panchina del Bayer Leverkusen anche nella prossima stagione. L’allenatore, che sta guidando le “aspirine” al titolo nel 2023/24, non se ne andrà ma continuerà il proprio lavoro, provando anche a compiere un percorso importante nella nuova Champions League.

Alonso rimarrà dunque ancora una stagione sulla panchina del Leverkusen e la clausola rescissoria che lo riguarda sarà attiva dall’estate del 2025. Sull’allenatore ci sono sempre gli occhi di Liverpool e Bayern Monaco, entrambe informate della decisione. Con Alonso dovrebbe rimanere a Leverkusen anche il giovane talento Florian Wirtz.

Della sua permanenza aveva già parlato l’AD del club Fernando Carro, gelando le ambizioni dei top club interessati all’ex centrocampista: «Ha un contratto fino al 2026 e stiamo programmando con lui la prossima stagione a pieno ritmo. Niente ci fa pensare che non sarà ancora con noi», il suo commento.

Dichiarazioni importanti ed evidentemente non di facciata perché confermate anche da Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco: «Prendere Xabi Alonso? La vedo molto difficile, per non dire impossibile. Credo che resterà al Leverkusen», ha detto il numero uno del club bavarese, che come scrivono in Germania avrebbe già cambiato obiettivo puntando il mirino su Roberto De Zerbi e anche sull’attuale Ct della nazionale austriaca, Ralf Rangnick.