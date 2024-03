«C’eravamo tanto amati»: i flop sulla borsa digitale dei calciatori

Le prestazioni negative hanno inficiato, eccome, sulla valutazione dei calciatori in questione. Infatti, nella borsa dei calciatori, il valore di mercato dei giocatori è oggettivo e trasparente. La quotazione si basa sull’algoritmo di Wallabies , in cui sono ben 7.000 le variabili in gioco . Nessuna influenza, dunque, di domanda e offerta di mercato.

Giocatori alla ribalta nella stagione passata che, nell’attuale, non sono stati all’altezza . Arrivati alla sosta per le Nazionali, è tempo di tirare le somme anche su coloro che hanno performato al di sotto dello standard prefissato. Questo il campione dell’analisi settimanale del Football Players Exchange di CSA , la piattaforma online su cui è possibile negoziare circa 400 calciatori provenienti dai top cinque campionati europei.

Ai nastri di partenza sulla cresta dell’onda; a due mesi dal gong quasi sommersi dalla mareggiata. Arrivare al picco di forma non è facile ma confermarsi, ad alto livello, lo è ancora di più. Attirare su di sé gli occhi di tifosi e addetti ai lavori è conseguente alle performance in campo: non appena, però, le cose non girano come previsto, sono gli stessi “stakeholder” ad essere delusi ed etichettare come flop.

Football Players Exchange flop – Immobile il peggiore: “buona” compagnia di tanti ex Serie A

La stagione italiana 2022/2023 ha visto, con grande sorpresa, Napoli e Lazio come prima e seconda del torneo. Le alte aspettative non sono state, però, confermate dalle due squadre, in corsa disperata per una complicata qualificazione europea.

Il flop più evidente è Ciro Immobile (IMM17), prima punta del club di Lotito. Il 34enne di origini campane non è più quello di qualche stagione fa, dove il suo impatto era determinante per i risultati della Lazio: tre anni di fila con più di 20 gol in campionato, contro gli appena 6 di questa annata. Una titolarità sempre in bilico con il compagno Castellanos e la probabile mancata convocazione a Euro2024 rappresentano al meglio la stagione di Immobile, con una performance stagionale pari a -47%.

Contro ogni bookmaker anche il Napoli ha deluso. Piotr Zielinski (ZIE20) ne è il simbolo: punto di forza del centrocampo “tricolore” di Spalletti, ad oggi non è pervenuto. Il contratto in scadenza può essere un fattore, con l’accostamento sempre più forte all’Inter per la prossima stagione. Il suo valore è crollato a 19 milioni, per un -25% da agosto scorso.

La Ligue1 presenta due ex conoscenze del calcio italiano, entrambi passati dal club nerazzurro di Milano. Joaquin Correa (COR20), in prestito al Marsiglia, sta vivendo una stagione quasi da separato in casa, con prestazioni molto deludenti (-22%): nonostante la qualità tecnica indiscussa, sono appena 10 le presenze in campionato ed è ancora a secco tra gol e assist. Impatto migliore lo ha avuto Milan Skriniar (SKR37), arrivato al Paris Saint Germain l’estate scorsa. Attualmente ai box per un infortunio alla caviglia, lo slovacco ha commesso qualche sbavatura di troppo nel girone d’andata, provocando un -13% al suo valore di mercato.

Nel campionato inglese le due più grandi delusioni rispondono ai nomi di Chelsea e Manchester United. Nei Blues menzione speciale per Reece James (JAM24), terzino destro di grande prospettiva ma spesso out per infortunio. Operato a dicembre per un infortunio al tendine del ginocchio, James spera in una convocazione agli Europei, per riscattare una stagione sfortunata (-21%). Di pari passo le performance di Antony Martial (MAR09), vice Hojlund e Rashford nei Red Devils. Talento cristallino classe 1995, Martial non ha inciso finora (-25%), con appena 13 presenze e una sola marcatura contro l’Everton.

Trascinatore nel successo in Europa League 2022/2023, Lucas Ocampos (OCA05) può essere considerato un flop della Liga spagnola. Il suo Siviglia naviga in acque molto pericolose e il 16esimo posto in classifica rispecchia un’annata difficile per l’ex giocatore di Milan e Genoa (-20%): 26 presenze e 4 gol per l’argentino, lontano dai suoi standard realizzativi. Di simil analisi la stagione di Gerard Moreno (MOR07), bandiera del Villareal dal 2014. L’attaccante spagnolo non sta neanche facendo malissimo (sono 10 le reti segnate) ma è al di sotto del livello di un bomber da ben 181 gol in 152 partite disputate da professionista.

Chiude una Bundesliga, fin qui, dominata dalla sorpresa Bayer Leverkusen. Ecco che i flop non possono che militare nelle due corazzate che, normalmente, si contendono il titolo tedesco. Nel Borussia Dortmund è Sebastien Haller (HAL09) a non aver inciso, nonostante il successo in Coppa d’Africa da protagonista. L’attaccante ivoriano, al momento infortunato alla caviglia, ha registrato solo 11 presenze in campionato e nessun gol all’attivo. Il Dortmund lo strappò all’Ajax nell’estate 2022 per 31 milioni di euro, ora la sua valutazione è in picchiata (-22%).

I bavaresi, invece, non hanno potuto contare sulla miglior versione di Joshua Kimmich (KIM06), il cui nome inizia a circolare in vista del calciomercato estivo. Con il Bayern ha vinto otto Bundesliga e una Champions League: sono solo alcuni dei successi del tuttofare tedesco, che potrebbe incrementare il palmares personale lontano dal club che lo ha formato. Il Manchester United ha già chiesto informazioni e il potere economico della proprietà Glazer è ben risaputo.

Questi sono solo alcuni dei flop della stagione 2023/2024. Per scoprire chi non ha mantenuto le promesse di inizio stagione, è necessario accedere e iscriversi al Football Players Exchange di CSA. Puntare sul riscatto o abbandonare definitamente? Il dubbio amletico del trader nella borsa dei calciatori.

Football Players Exchange – Come funziona la piattaforma

