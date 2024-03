Si è tenuto questa mattina il sorteggio di quarti di finale della UEFA Europa League 2023/24. Il torneo è arrivato così al secondo turno a eliminazione diretta che vede ben tre italiane in corsa: Atalanta, Milan e Roma che sono riuscite a superare lo scoglio degli ottavi contro, rispettivamente, Sporting Lisbona, Slavia Praga e Brighton.

Il sorteggio ha visto la partecipazione di 8 squadre: le tre italiane citate, due inglesi, una tedesca, una francese e una tedesca.

Milan Roma biglietti Europa League – Le sfide dei quarti

Questi gli accoppiamenti per i quarti di finale dell’edizione 2023/24 della UEFA Europa League:

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

Milan Roma biglietti Europa League – Gli accoppiamenti delle semifinali

Di seguito ecco le possibili semifinali:

Benfica/Marsiglia-Liverpool/Atalanta

Milan/Roma-Benfica/Marsiglia

Milan Roma biglietti Europa League – Le date delle sfide

L’andata delle sfide è prevista per il 11 aprile, mentre il ritorno una settimana dopo, il 18 aprile. Le vincenti dei quattro confronti raggiungeranno le semifinali di finale della manifestazione. Le squadre sconfitte escono dalle competizioni europee 2023/24.

Milan Roma biglietti Europa League – Tutti i dettagli

La formazione di Stefano Pioli è una delle favorite per la vittoria finale dell’Europa League, cosa mai successa nella storia ultracentenaria dei rossoneri. Il club rossonero ha reso note le prime informazioni per quanto riguarda la vendita dei biglietti per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League, che sarà possibile acquistare nell’area dedicata del sito ufficiale del Milan o attraverso il circuito Vivaticket.

La prima fase di vendita sarà riservata agli abbonati al campionato di Serie A. Si parte dalle ore 15 di martedì 19 marzo fino alle 23.59 di venerdì 21 marzo. Ogni abbonato alla stagione 2023/24 potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, intestati sempre a tifosi che hanno sottoscritto la tessera stagionale 2023/24. Le informazioni sulle fasi di vendita successive saranno rese note prossimamente sui canali AC Milan. A partire dalle ore 15.00 di martedì 19 marzo, sempre e solo sul sito ufficiale del club rossonero lla sezione “Club 1899”, sono acquistabili anche le esperienze Premium con Hospitality.

[IN AGGIORNAMENTO]