Si è tenuto questa mattina il sorteggio di quarti di finale della UEFA Europa League 2023/24. Il torneo è arrivato così al secondo turno a eliminazione diretta che vede ben tre italiane in corsa: Atalanta, Milan e Roma che sono riuscite a superare lo scoglio degli ottavi contro, rispettivamente, Sporting Lisbona, Slavia Praga e Brighton.

Il sorteggio ha visto la partecipazione di 8 squadre: le tre italiane citate, due inglesi, una tedesca, una francese e una tedesca.

Milan Roma biglietti Europa League – Le sfide dei quarti

Questi gli accoppiamenti per i quarti di finale dell’edizione 2023/24 della UEFA Europa League:

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Marsiglia

Milan Roma biglietti Europa League – Gli accoppiamenti delle semifinali

Di seguito ecco le possibili semifinali:

Benfica/Marsiglia-Liverpool/Atalanta

Milan/Roma-Benfica/Marsiglia

Milan Roma biglietti Europa League – Le date delle sfide

L’andata delle sfide è prevista per il 11 aprile, mentre il ritorno una settimana dopo, il 18 aprile. Le vincenti dei quattro confronti raggiungeranno le semifinali di finale della manifestazione. Le squadre sconfitte escono dalle competizioni europee 2023/24.

Milan Roma biglietti Europa League – Tutti i dettagli

La formazione di Stefano Pioli è una delle favorite per la vittoria finale dell’Europa League, cosa mai successa nella storia ultracentenaria dei rossoneri. Non ci sono ancora informazioni sulla vendita dei biglietti per la sfida di Europa League tra il Milan e il Brighton che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro: il club rossonero renderà noti i dettagli sui tagliandi nelle prossime settimane.

[IN AGGIORNAMENTO]