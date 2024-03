Champions, dove vedere il sorteggio dei quarti tv streaming

Manca sempre meno al sorteggio degli quarti di finale di UEFA Champions League 2023/24. L’evento si svolgerà nella giornata di venerdì 15 marzo, con inizio alle ore 12.00, e metterà di fronte tutte le formazioni che si sono qualificate al secondo stage della eliminazione diretta.

Dove vedere sorteggio quarti Champions tv streaming – Quali squadre partecipano?

Al sorteggio parteciperanno le 8 squadre che sono riuscite a superare gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Queste quelle che si sono qualificate:

Bayern Monaco (GER)

Manchester City (ING)

Real Madrid (SPA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Barcellona (SPA)

Arsenal (ING)

Atletico Madrid (SPA)

Borussia Dortmund (GER)

Dove vedere sorteggio quarti Champions tv streaming – Come funziona il sorteggio?

Tutte le squadre sono inserite in una sola urna, visto che non ci saranno le teste di serie come visto nel sorteggio precedente per gli ottavi di finale. Questo permette che non ci sia nessun vincolo su nessun accoppiamento, visto che anche le formazioni dello stesso paese possono incontrarsi. La prima squadra pescata per i quattro accoppiamenti sarà quella che giocherà in casa la sfida di andata.

Inoltre, ci saranno altri due sorteggi. Uno per definire il quadro delle semifinali con iscrizione tipo “vincitore quarto di finale 1”, visto che ogni sfida dei quarti verrà identificata con un numero da 1 a 4 semplicemente seguendo l’ordine dell’estrazione. Inoltre, avverrà già adesso la decisione della prossima finalista che disputerà formalmente in casa la super sfida di Wembley del 1° giugno.

Dove vedere sorteggio quarti Champions tv streaming – Dove si vede il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com. Non solo, anche i broadcaster titolari dei diritti della manifestazione potranno seguire il sorteggio in diretta: tra questi ci sono chiaramente Sky, ma anche Mediaset (che lo trasmetterà in chiaro) e Amazon Prime Video, che manderà in onda l’evento in diretta streaming.

Dove vedere sorteggio quarti Champions tv streaming – Quando si giocano i quarti di finale?

I quarti di finale si giocano nel corso di una sola settimana: