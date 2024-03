Dove vedere Al Hilal Damac tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Hilal Damac tv streaming, partita valida per la ventiquattresima giornata della Saudi Pro League.

Dopo aver stabilito il record di vittorie consecutivi nella storia del calcio, ben 28, l’Al Hilal non ha intenzione di fermarsi e vuole chiudere la pratica campionato per poi concentrarsi sulla Champions League asiatica che li ha visti approdare alle semifinali superando l’Al Ittihad. In semifinale della coppa continentale, Milinkovic Savic e compagni dovranno sfidare l’Al Ain che ha eliminato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Al Hilal Damac tv streaming? Quando si gioca

Al Hilal-Damac si terrà allo stadio Kingdom Arena di Riyadh, sabato 16 marzo 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Hilal Damac tv streaming? Come seguire la sfida

Diverse partite della Saudi Pro League saranno visibili in diretta in chiaro, visto che La7 e Sportitalia hanno acquistato i diritti per trasmettere in totale le migliori tre sfide di ogni giornata. Tra queste anche il match tra Al Hilal e Damac, che sarà visibile in chiaro. A trasmetterla sarà Sportitalia, l’emittente principale del network di proprietà di Michele Criscitiello.

Il canale Sportitalia è visibile sul digitale terreste al canale 60, mentre chi ha il decoder Sky potrà vedere l’emittente che trasmetterà il big match della Saudi Pro League sintonizzandosi semplicemente sul 5060. Mentre per chi preferisse lo streaming, c’è la possibilità di sintonizzarsi su Sportitalia accedendo al sito ufficiale del canale o scaricando l’app ufficiale.